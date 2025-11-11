PS Paisie Sinaitul s-a rugat alături de preoții din Prahova: Să fim păstori cu inimă rugătoare

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum marți, la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din Capitală, cu ocazia Conferinței clericale de toamnă a preoților din județul Prahova.

Episcopul vicar patriarhal a amintit de Centenarul Patriarhiei Române și de aniversare a 140 de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române.

„Pentru noi, clericii de astăzi, comemorarea acestor evenimente nu este doar o privire spre trecut, ci un îndemn la înnoirea slujirii: să fim păstori cu inimă rugătoare, vestitori ai adevărului și mărturisitori ai iubirii lui Hristos în societatea de azi”.

Preasfinția Sa a spus că „anul 2025 a fost rânduit de Sfântul Sinod ca An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor români din secolul al XX-lea, care au suferit pentru credința în Hristos în timpul regimului comunist și au lăsat posterității o mărturie vie a iubirii jertfelnice pentru Hristos, a statorniciei și a curajului creștin”.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat misiunea înaintașilor noștri care au zidit instituții și au consolidat unitatea Bisericii.

„Sfinții Mărturisitori din secolul trecut au pecetluit cu sângele lor mărturisirea lui Hristos. În suferințele temnițelor, ei au trăit adevărata libertate – libertatea inimii unite cu Dumnezeu. Prin jertfa, rugăciunea și răbdarea lor, au arătat că Biserica nu poate fi biruită, ci se înnoiește prin jertfă și credință”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Conferința clericală de toamnă

După Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, clericii din județul Prahova au început lucrările conferinței la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscop al Bucureștilor.

Sesiunea din această toamnă este dedicată împlinirii a 140 de ani de la autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie, precum și Sfinților Mărturisitori din secolul al XX-lea.

