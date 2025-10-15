Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” va fi inaugurat

Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoara, județul Cluj va avea loc joi, de la ora 10:00.

Evenimentul va începe cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor”, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

La momentul festiv sunt așteptate oficialități centrale, județene și locale, precum și reprezentanți ai mediului medical și academic.

Noul centru dispune de 19 saloane pentru 35 de copii, spații moderne de tratament, consultații și activități recreative, urmând să devină un centru de referință pentru medicina paliativă pediatrică din regiune.

Proiectul este finanțat integral din donații.

Foto credit: Facebook / Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”