Un preot avertizează despre criza familiei: Am devenit foarte egoiști și așteptăm mai multe de la celălalt

Părintele Narcis Stupcanu, slujitor la Parohia „Sfânta Vineri” Berceni din București, a subliniat într-un interviu la Trinitas TV problemele familiei. Prima dintre ele este individualismul: „Am devenit foarte egoiști și așteptăm mai multe de la celălalt decât de la noi înșine”.

Tendința este de a cere tot mai mult de la celălalt, însă familia se construiește prin disponibilitatea de a dărui și de a face gesturi concrete între soți.

„Atunci când vom încerca să ne dăruim în familie, cu siguranță și celălalt va simți să răspundă acestei jerfe a noastre. Această iubire jerfelnică ne pune în față faptul că trebuie să fim implicați deopotrivă în tot ceea ce înseamnă protejarea familiei”.

„Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel descrie, în capitolul 5 din Epistola către Efeseni, atât de frumos această relație dintre soț și soție, asemănând-o cu relația dintre Hristos și Biserica Sa. Dacă Mântuitorul Hristos a mers pentru Biserica Sa chiar până la a Se jertfi pe Sine, la fel trebuie și soțul să dea totul pentru soția lui și pentru familia lui, chiar până la jertfirea de sine, chiar până la moarte, așa cum a făcut Mântuitorul Hristos”, a mai adăugat părintele Narcis Stupcanu.

Alegerea partenerului

Referindu-se la alegerea partenerului de viață, părintele Narcis Stupcanu subliniază că tinerii sunt adesea tentați să caute criterii superficiale, precum situația materială sau aparențele exterioare, în loc să acorde prioritate iubirii: „Nu lucrurile acestea contează, ci sentimentele mele față de persoana cealaltă”.

„Unii au foarte multe așteptări de la celălalt și mai puțin de la propria persoană. Nu pot să caut pe cineva ideal, care să întrunească condițiile fizice, de caracter și sufletești pe care mi le doresc eu, pentru că trebuie să mă gândesc mai întâi la propriile neputințe”.

Un aspect important de semnalat a fost și concubinajul, deoarece relația dintre bărbat și femeie își găsește împlinirea în Taina Cununiei: „Cei doi devin un trup și taina aceasta este mare. Nu mai îmi aparțin mie, ci aparțin soției și soția îmi aparține mie. Taina aceasta, care ține de trup, dar mai ales de suflet, este o Taină care ar trebui să existe doar între soț și soție și nu înainte sau în afara căsătoriei”.

Lipsa comunicării

Un alt factor care favorizează apariția conflictelor în familie este lipsa comunicării. Părintele Narcis Stupcanu a explicat că multe tensiuni apar atunci când soții nu mai găsesc timp să discute deschis despre problemele lor.

„Să aibă sau să-și propună, să-și aloce timp pentru a discuta toate problemele familiale. Chiar dacă ajung târziu acasă, este esențial o perioadă de timp să iasă împreună și să aibă timp câteva ore să stea să discute toate aspectele care țin de relația lor”, a îndemnat preotul.

„Trăim într-o societate în care ne petrecem timpul foarte mult la lucru, ajungem de multe ori să discutăm mai multe aspecte cu colega de birou sau cu colegul, mai multe decât le discutăm acasă cu soțul sau soția. Și atunci, sigur că pot interveni anumite răciri ale relației”.

Rolul duhovnicului și al rugăciunii în viața de familie

În momentele de criză, sprijinul duhovnicului și viața spirituală pot deveni un sprijin important pentru familie. Părintele Narcis Stupcanu a subliniat că duhovnicul poate avea un rol în înțelegerea problemelor dintre soți și în găsirea unor soluții: „Duhovnicul, de obicei, poate vedea greșelile și ale unuia și celuilalt și poate deschide anumite perspective”.

„Duhovnicul este persoana care poate vedea în mod obiectiv rupturile dintre cei doi soți. Nu există lucru care să nu fie rezolvat. Important este să ne dorim și să avem disponibilitatea de a lăsa de la noi decât să încercăm să rămânem captivi în gândurile noastre că celălalt a greșit”.

Totodată, lucrarea duhovnicului se continuă prin rugăciune, care întărește legătura dintre membrii familiei și îi ajută să depășească încercările: „Rugăciunea nu este altceva decât dialogul nostru cu Dumnezeu. Și atunci când suntem în dialog cu Dumnezeu, totul este posibil”.

Părintele Narcis Stupcanu a încheiat prin a sublinia că: „Rugăciunea este cel mai bun medicament care poate fi aplicat pentru problemele vieții. Și dialogul acesta al nostru cu Dumnezeu, îi zidește și pe ceilalți, dar și pe noi, pentru că atunci când ceilalți din familie vor vedea că noi suntem aproape de Dumnezeu, vor fi și ei aproape”.

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