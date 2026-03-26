Premierul Ilie Bolojan la Mănăstirea Cernica: A omagiat personalitățile implicate în Unirea Basarabiei cu România

Premierul Ilie Bolojan a participat joi la Mănăstirea Cernica la un moment comemorativ dedicat împlinirii a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Prim-ministrul României a subliniat printr-o postare pe pagina sa de Facebook importanța momentului istoric din anul 1918: „Actul Unirii, adoptat la Chișinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundația reîntregirii”.

Cu acest prilej, șeful Executivului a depus coroane de flori la mormintele unor personalități marcante ale Sfatului Țării, care au locul de veci la Mănăstirea Cernica: Mitropolitul Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan.

„Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

În data de 27 martie se împlinesc 108 ani de la realizarea Unirii Basarabiei cu România. În anul 1918, Sfatul Țării a votat actul Unirii, marcând astfel prima provincie care s-a reunit cu patria-mamă după Primul Război Mondial.

Foto credit: Facebook / Ilie Bolojan