Preasfințitul Părinte Lucian împlinește 25 de ani de arhierie

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, aniversează miercuri, de praznicul Acoperământului Maicii Domnului, 25 de ani de la primirea darului arhieriei.

A fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul, în data de 1 octombrie 2000, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Anul acesta, Preasfinția Sa a mai marcat două aniversări: a împlinit vârsta de 55 de ani, din care 35 dăruiți vieții monahale.

Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad, județul Arad, din părinții Teodor și Maria Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian.

În 1990, fiind încă elev la seminar, s-a închinoviat la Mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot, slujind până în 1994, când a fost transferat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

În 1995 a fost numit stareț al Mănăstirii Izvorul-Miron Românești din județul Timiș.

În anul 1999 a fost hirotesit protosinghel și numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit arhimandrit.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeș, prin numirea Preasfințitului Părinte Laurențiu Streza în demnitatea de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, în 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Lucian a fost ales Episcop al Caransebeșului.

A fost întronizat în 26 februarie 2006 la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

Ierarhul este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad și doctor în Teologie al Universității din Craiova, titlu obținut cu lucrarea Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu