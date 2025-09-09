PS Lucian sărbătoreşte împlinirea vârstei de 55 de ani

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împlineşte marți, 9 septembrie, 55 de ani.

Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad, județul Arad, din părinții Teodor și Maria Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian.

Între anii 1977 și 1985 a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 10 din Arad. În perioada 1985–1987 a fost elev la Liceul Teoretic „Moise Nicoară” din Arad, iar din anul 1987 până în anul 1992 a urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Calea monahismului

În anul 1990 a intrat ca viețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, iar în data de 14 august 1991 a fost tuns în rasoforie în aceeași mănăstire. A fost hirotonit diacon la data de 24 iulie 1992 de către Preasfințitul Emilian Birdaș (Arădeanul), Arhiereu vicar al Episcopiei Aradului, iar în 25 iulie 1992 a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Părinte Timotei Seviciu, Episcopul Aradului. A slujit ca preot la Mănăstirea Hodoș-Bodrog între 1 august 1992 și 1 ianuarie 1994.

Între anii 1992 și 1996 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă, secția Teologie Pastorală, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pe care a absolvit-o cu lucrarea de licență intitulată „Limonariul lui Ioan Moshu – Studiu patristic”.

Începând cu 1 septembrie 1994, a fost transferat ca preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde a slujit până în data de 1 iulie 1995. La propunerea vrednicului de pomenire Mitropolit al Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Corneanu, a fost numit stareț al Mănăstirii „Izvorul Miron” Românești din județul Timiș, slujind în această calitate între anii 1995 și 2000. În data de 5 decembrie 1998 a fost tuns în monahism, primind numele Lucian.

În luna decembrie a anului 1999 a fost hirotesit protosinghel, iar în perioada 1 decembrie 1999 – 30 septembrie 2000 a îndeplinit demnitatea de exarh al așezămintelor monahale din Arhiepiscopia Timișoarei. În data de 30 ianuarie 2000 a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

În calitate de Episcop al Caransebeșului

La propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae Corneanu, la data de 12 septembrie 2000, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul. Hirotonia întru arhiereu a avut loc la data de 1 octombrie 2000 în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Începând cu anul 2001, a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea, finalizate în anul 2004. Între anii 2001 și 2005 a activat ca lector universitar pentru disciplinele Patrologie și Formare duhovnicească la Departamentul de Teologie al Universității de Vest din Timișoara.

În data de 8 februarie 2006, a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Episcop al Caransebeșului, fiind întronizat în data de 26 februarie 2006 în Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

În perioada 2006–2013 a fost lector pentru disciplinele Patrologie și Teologie Liturgică la Secția de Teologie din cadrul Seminarului Teologic din Caransebeș. Între anii 2009 și 2012 a urmat cursurile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, domeniul Istorie Bisericească.

În data de 19 februarie 2013 a susținut teza de doctorat cu titlul „Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

În perioada 2012–2014 a fost lector universitar pentru disciplina Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Între anii 2014 și 2020 a fost conferențiar universitar pentru disciplinele Patrologie și Istoria Bisericii Universale la Secția de Teologie din Caransebeș.

A hirotonit peste 205 clerici

Pe parcursul păstoririi sale în fruntea Episcopiei Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Lucian a desfășurat o bogată activitate pastorală, culturală, educațională și socială. Din punct de vedere pastoral, a vizitat toate parohiile și filiile eparhiei, slujind Sfânta Liturghie cel puțin o dată în fiecare dintre cele 282 de biserici din episcopie. A hirotonit peste 205 clerici, a sfințit numeroase biserici vechi și noi și a binecuvântat lucrări de restaurare și reamenajare pentru peste 200 de lăcașuri de cult.

A fondat Colecția muzeală „Episcop dr. Elie Miron Cristea”

A sprijinit activitatea editorială a Episcopiei Caransebeșului, îmbunătățind conținutul și forma revistei eparhiale „Foaia Diecezană” și sprijinind publicarea a 76 de cărți de teologie, istorie bisericească și albume de artă, dintre care 12 poartă semnătura sa. A fondat și coordonat colecția muzeală „Episcop dr. Elie Miron Cristea” în incinta Centrului Eparhial renovat.

În domeniul educației teologice, a reorganizat și mutat Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” în incinta Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Caransebeș, unde a fost creat un campus modern, adaptat nevoilor elevilor: săli de clasă, dormitoare, cantină, săli de meditații și de recreere. Biserica respectivă a devenit paraclis episcopal destinat practicii liturgice.

A înființat Centrul de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș

În plan social, a înființat în parteneriat cu alte instituții Centrul de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș, a colaborat cu ONG-uri și autorități locale și a inițiat ateliere de croitorie și pictură bisericească și magazine de obiecte bisericești în cuprinsul eparhiei.

A sprijinit centre de tineret în mediul urban și rural

A sprijinit în mod activ tineretul ortodox prin înființarea mai multor centre de tineret în mediul urban și rural, oferind oportunități educaționale, culturale, duhovnicești și de voluntariat pentru peste 200 de tineri.

A edificat Catedrala din Caransebeș

O realizare emblematică a păstoririi sale este ridicarea și sfințirea Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, în data de 12 septembrie 2010, un vis împlinit al ierarhilor eparhiei încă de la rectitorirea episcopiei în anul 1865.

În cei 18 ani de slujire arhierească la Caransebeș, Preasfințitul Părinte Lucian s-a dovedit un ierarh devotat, jertfelnic și vizionar, lucrând neîncetat pentru întărirea vieții duhovnicești, dezvoltarea misiunii pastorale, susținerea educației teologice și sprijinirea celor aflați în nevoi, făcând din Episcopia Caransebeșului un model de viețuire creștină autentică.

Foto credit: Basilica.ro