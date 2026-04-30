Jandarmii, la finalul pelerinajului de la Mănăstirea Pantocrator: Gânduri bune celor care au fost parte din aceste zile

„Gânduri bune tuturor celor care au fost parte din aceste zile speciale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman într-o postare pe Facebook la finalul pelerinajului organizat la Mănăstirea Pantocrator.

Peste 600 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne au fost implicate în perioada 22 – 28 aprilie în misiunile de ordine publică, fiind prezente permanent pentru sprijinirea pelerinilor veniți să se închine la Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

„Au fost zile intense în misiunea de la Mănăstirea Pantocrator. Ploaie, vânt, soare, ore lungi și mii de pelerini veniți cu credință și speranță. Jandarmii teleormăneni au fost la datorie”, a transmis instituția.

Reprezentanții inspectoratului au apreciat buna colaborare dintre autorități și credincioși pentru desfășurarea pelerinajului: „Mulțumim tuturor celor care au dat dovadă de răbdare și înțelegere”.

Pe parcursul a șapte zile, un număr de aproximativ 174.000 de pelerini au participat la evenimentul de la Mănăstirea Pantocrator prilejuit de hramul din Duminica Mironosițelor.

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, a fost adus pentru prima dată în România de o delegație de la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos.

