Ziua Veteranilor de Război la Zalău: Episcopul Benedict a explicat că pacea este un dar și o responsabilitate

Episcopul Benedict al Sălajului a explicat miercuri, de Ziua Veteranilor de Război, că pacea este un dar și o responsabilitate. Evenimentul a debutat printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Cimitirul Eroilor din Zalău.

Între participanți s-au aflat autorități locale și județene și reprezentanți ai structurilor militare.

Referindu-se la actualitatea mesajului transmis de veterani prin viața lor, Episcopul Sălajului a menționat că pacea trebuie înțeleasă nu ca o stare firească, ci ca un „un dar de la Dumnezeu” care implică o „nevoie de a participa, de a o susține și de a o arăta ca pe o dorință a tuturor celor din societate”.

„Ei au înțeles lucrul acesta și au socotit pacea nu pur și simplu ca o obișnuință, nu pur și simplu ca o normalitate, ci mai ales ca un dar de la Dumnezeu și au cultivat pacea”.

„Este o ieșire în afară, în sensul dragostei de a oferi protecție, siguranță și, până la urmă, pacea, care este darul lui Dumnezeu, dar, în același timp, trebuie să fie și un deziderat omenesc, mai ales în timpurile noastre”, a mai spus Preasfințitul Părinte Benedict.

Să punem în practică adevărul pe care l-au trăit

Episcopul Sălajului a subliniat dimensiunea personală a comemorării: „Sunt convins că mulți dintre noi, când ne gândim la veteranii de război, ne gândim la persoane concrete din viața noastră”.

Ierarhul a amintit lecția transmisă de veterani, invocând cuvintele Sfântului Apostol Pavel, „nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni dintre noi nu moare pentru sine”, arătând că „viața capătă valoare doar atunci când îți consideri propria existență împreună cu ceilalți”.

„Înțelegem că veteranii de război, indiferent la ce moment istoric ne-am referi, au înțeles lucrul acesta, că nici viața și nici moartea nu se trăiesc de unul singur, ci se trăiesc în comuniune cu ceilalți”.

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că pomenirea eroilor nu se reduce la un simplu „act de comemorare”, ci „înseamnă mai ales o șansă ca să punem în practică acel adevăr pe care ei l-au trăit”.

Ceremonia a continuat cu depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor, urmată de alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor prezente și de defilarea gărzii de onoare.

Foto credit: Faceboo / Episcopia Sălajului