Academia Română are trei noi vicepreședinți

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă și Nicolae-Victor Zamfir au fost aleși, miercuri, vicepreședinți ai Academiei Române.

Academician Gabriela Marinoschi este licențiată a Facultății de Matematică, Universitatea din București (1979). Este doctor în Mecanica fluidelor.

Din 2004 este conducător de doctorat la școala doctorală a Academiei Române, iar din 2017 este membru în consiliul școlii doctorale de matematică a Universității din București. În 2017 a fost aleasă membru corespondent al Academiei, devenind în 2022, membru titular.

Academicianul Wilhelm Dancă, profesor de teologie și filosofie, este membru al Academiei Române din anul 2013.

Licențiat al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (1986) și doctor în filosofie la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma (1996), cu o teză despre Mircea Eliade. Este membru titular al Academiei Europene pentru Științe și Arte din Salzburg, Austria.

Academicianul Nicolae-Victor Zamfir a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București, în 1976, cu diplomă de merit. A fost profesor-cercetător la Universitatea Yale, SUA. Este membru al Academiei Române din 2006, fiind considerat unul dintre cei mai prestigioși fizicieni români.

Activitatea sa profesională a fost centrată pe studiul nucleului atomic. A fost directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (2004-2020) și a condus proiectul major de infrastructură de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI-NP), care a furnizat, în 2020, cel mai puternic fascicol laser din lume, de 2×10 PW.

Cum s-au desfășurat alegerile

Adunarea Generală a ales noii vicepreședinți ai Academiei Române prin vot secret, cu un cvorum de 153 de membri prezenți (titulari, corespondenți și de onoare).

Un post de vicepreședinte a rămas vacant, întrucât niciunul dintre candidații rămași în cursă nu a întrunit numărul de voturi necesar în al doilea tur. Pentru acest post se va organiza o nouă sesiune de alegeri, a transmis instituția.

Mandatul vicepreședinților, asemeni mandatului de președinte al Academiei Române, are o durată de patru ani, iar un membru titular poate deține această funcție de două ori.

Alcătuit din președinte, patru vicepreședinți și un secretar general, Biroul Prezidiului este organul executiv care asigură coordonarea activității Academiei Române între întrunirile Prezidiului.

În data de 7 aprilie, academicianul Marius Andruh a fost ales președinte al Academiei Române.

