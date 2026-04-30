Asociația Femeilor Ortodoxe din Episcopia Oradiei a dedicat un eveniment Primei Doamne a României Moderne

Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei a organizat luni conferința „Elena Cuza – Prima Doamnă a României Moderne. Filantropie și patronaj cultural”.

Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Județeană din Oradea și s-a bucurat de participarea unui public numeros și divers, format din elevi, studenți, cadre didactice, specialiști în domeniul istoriei și alți iubitori de cultură.

Manifestarea a debutat cu un moment de rugăciune, urmat de un cuvânt introductiv rostit de Părintele Laurențiu-Florin Brîndaș, consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul și delegat al Preasfințitului Părinte Sofronie la eveniment.

Părintele consilier a transmis susținerea chiriarhului, evidențiind importanța organizării unor astfel de manifestări în viața comunității.

În continuare, Părintele Profesor Viorel-Cristian Popa, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, a amintit că evenimentul se încadrează în tematica Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română.

Părintele decan a subliniat și semnificația organizării conferinței în proximitatea Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe și a Soborului Sfintelor Românce, amintind rolul esențial al femeii în viața Bisericii și în transmiterea credinței.

Prelegere și dialog

Viorica-Florica Cherteș, președinta Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, a prezentat-o pe invitata specială a manifestării, dr. Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Dr. Aurica Ichim a vorbit despre personalitatea exemplară a doamnei Elena Cuza, evidențiind discreția, smerenia, fidelitatea și spiritul de jertfă care i-au marcat întreaga viață, precum și implicarea sa constantă în activități filantropice și culturale.

A existat și o parte de dialog, în care participanții au contribuit la aprofundarea temei.

Momentele artistice au fost oferite de prof. Katalin Oszaczky și prof. Alina Orban, cadre didactice la Catedra de Pian clasic a Școlii de Arte „Francisc Hubic” din Oradea. Repertoriul a cuprins lucrări de Johann Sebastian Bach, George Enescu și Jean Sibelius.

Colaborare între instituții culturale și Biserică

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, cu sprijinul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea și al Centrului de Cultură al Județului Bihor.

În cursul aceleiași zile, Preasfințitul Părinte Sofronie a primit-o la Centrul Eparhial pe dr. Aurica Ichim. În cadrul întrevederii a fost reafirmată valoarea colaborării dintre instituțiile bisericești și cele culturale.

Anul 2026 a fost desemnat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Sursa foto: Episcopia Oradiei