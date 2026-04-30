Editura Institutului Biblic a publicat „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi”

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (EIBMO) a publicat „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi”.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește date biografice despre nevoințele Sfintei Matrona din perioada sa de la Mănăstirea Hurezi, alături de textul Acatistului, pentru folosul duhovnicesc al cititorilor.

În partea despre viața Sfintei Matrona se precizează repere fundamentale din slujirea ei: „A condus cu multă înțelepciune Mănăstirea Hurezi vreme de doi ani, îndemnând prin cuvânt și faptă, pe surori să nu lipsească de la biserică și să-și mărturisească adesea gândurile, cuvintele și faptele și să rămână în ascultare și în rugăciune neîncetată”.

„S-a străduit cu multă osârdie să pună bună rânduială, după învățăturile Sfinților Părinți, încât maicile să păzească sărăcia de bunăvoie și să trăiască așa cum au trăit cuvioșii sfinți de-a lungul veacurilor”.

La aceeași editură a apărut și volumul „Slujba Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi”, care cuprinde textele liturgice specifice pentru cinstirea acesteia.

