Lepădarea de sine, asumarea crucii și urmarea lui Hristos reprezintă calea mântuirii, spune Patriarhul Daniel

„Lepădarea de sine, luarea sau asumarea crucii și urmarea lui Hristos sunt cele trei condiții pentru a fi creștini și a dobândi mântuirea sau viața veșnică prin unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice”, a spus duminică Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Sa a explicat că viața creștină nu poate fi despărțită de asumarea crucii personale: „Fiecare om are crucea sa, înseamnă că fiecare om trăiește necazuri sau suferințe sau limite în mod unic și personal”.

Hristos în centrul vieții noastre

Patriarhul României a subliniat că lepădarea de sine reprezintă prima condiție pentru a-L urma pe Hristos și presupune renunțarea la egoismul care îl închide pe om în sine însuși.

„Termenul de lepădare de sine este dificil de înțeles pentru omul de astăzi în alte limbi decât română. Lepădarea de sine se traduce cu negarea de sine, mai ales într-o lume individualistă în care se afirmă eul și se cultivă egoismul ca lăcomie de avere, de putere și de plăcere”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că această lucrare duhovnicească nu înseamnă anularea persoanei, ci transformarea modului de viață egoist într-unul deschis spre Dumnezeu și spre aproapele: „Lepădarea de sine înseamnă renunțarea omului la modul egoist și narcisist de a trăi doar pentru sine, în uitare de Dumnezeu și de oameni aflați în dificultate”.

„Foarte adesea suntem atât de preocupați numai de noi înșine, de propria noastră persoană, de imaginea noastră în societate, încât nu mai avem timp să privim cu evlavie icoana lui Hristos din biserică și nici cu respect chipul lui Dumnezeu din semenii noștri.”

„Domnul Iisus Hristos ne arată de fapt că numai atunci putem să-i urmăm Lui, când centrul vieții noastre nu mai suntem noi înșine, ci El, Dumnezeu-omul”, a mai adăugat Preafericirea Sa.

Prin cruce asumăm suferințele vieții

„Crucea poate însemna recunoașterea și asumarea propriilor neputințe, suferințe și neîmpliniri, precum și lupta cu patimile egoiste pentru a trăi o viață sfântă. Mai precis, crucea este adesea o suferință și o greutate în viață”, a spus Patriarhul României.

Crucea nu se referă doar la simbolul jertfei lui Hristos, ci și la realitățile concrete ale vieții fiecărui om, iar aceste încercări pot deveni prilej de maturizare duhovnicească: „Când crucea suferinței este purtată cu credință în Dumnezeu și cu iubire smerită față de Dumnezeu, suferința se unește cu speranța vindecării sau mântuirii”.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că suferința nu trebuie neîmpărtășită, ci toate dificultățile vieții trebuiesc aduse înaintea lui Hristos, pentru ca acestea să devină cale de apropiere de Dumnezeu.

„Când Domnul Iisus Hristos îndeamnă pe fiecare să-și ia crucea și să-I urmeze Lui, aceasta înseamnă, de fapt, prezintă Mie durerea ta, neputința ta, boala ta, lupta ta cu tine însuți și cu dificultățile vieții tale. Astfel, Hristos voiește să poarte împreună cu noi suferința noastră ca să umple cu prezența Lui iubitoare, mântuitoare și sfințitoare neîmplinirea noastră apăsătoare”, a spus Preafericirea Sa.

„Sfântul Dumitru Stăniloae spune că, duhovnicește vorbind: Crucea este o dorință sau o voință puternică de a respinge ispitele, de a lupta cu păcatul, de a fi statornic în credință și în fapte bune. Cu alte cuvinte, crucea este aici suferință îndreptată spre biruință, o luptă pentru a crește în iubirea smerită față de Dumnezeu și în iubire milostivă sau darnică față de semeni”.

Să urmăm lui Hristos!

Patriarhul României a subliniat că lepădarea de sine și purtarea crucii își găsesc sensul deplin în urmarea lui Hristos, care duce la mântuire.

„Evanghelia leagă taina Crucii de taina Învierii, iar cel ce poartă crucea sa personală, urmând lui Hristos, merge spre Înviere. Lumina harului Împărăției lui Dumnezeu pătrunde tainic în sufletul omului credincios și în viața sa, iar el simte bucuria chemării lui Hristos și a prezenței lui Hristos răstignit și înviat”, a spus Preafericirea Sa.

„Sinaxarul și cântările din Duminica Treia din Postul Mare ne arată că această Duminica Sfintei Cruci este o încurajare, o întărire a noastră în urcușul spre Înviere sau spre Sfintele Paști”.

Preafericitul Părinte Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Ziarul Lumina