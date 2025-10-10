Pr. Vlăduț Roșu a devenit doctor al Universității din Viena cu o teză despre ritualuri din viața monahală

Pr. Vlăduț Roșu, slujitor al Catedralei „Sf. Spiridon” – Nou din București, a realizat a doua sa teză de doctorat, pentru care a primit joi titlul de doctor în Teologie al Universității din Viena. Teza cuprinde istoria și teologia a trei ritualuri: tunderea în monahism, înmormântarea monahilor și instalarea starețului.

Studiul, intitulat On the History and Theology of Monastic Rituals in the Byzantine Rite – With Special Reference to the Romanian Orthodox Church (Despre istoria și teologia ritualurilor monastice în ritul bizantin – cu referire specială la Biserica Ortodoxă Română), a fost realizat sub îndrumarea Prof. Dr. Hans-Jürgen Feulner de la Catedra de Liturgică și Teologie sacramentală a Facultății de Teologie Catolică din cadrul Universității de stat din Viena.

Este fundamentat pe cele mai vechi manuscrise și cărți liturgice grecești, slavone și românești existente în biblioteci și arhive din Răsăritul Ortodox, dar și din țări apusene precum Germania, Austria, Grecia, Italia, Franța sau Marea Britanie.

Din comisia de evaluare au făcut parte prof. dr. Daniel Galadza, profesor de Liturgică la Institutul Pontifical Oriental din Roma, și prof. dr. Daniel Benga de la Universitatea „Ludwig-Maximilian” din München.

Carte de vizită

Părintele Vlăduț Roșu este asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, unde a obținut pentru prima dată titlul de doctor în Teologie în 2021, cu teza „Istoria veșmintelor liturgice din Răsăritul Ortodox de la origini până la Sfântul Simeon al Tesalonicului (†1429)”.

Lucrarea, elaborată sub îndrumarea pr. prof. dr. Daniel Benga, a fost publicată la Editura Cuvântul Vieții din București în 2022.

Anterior, între septembrie 2018 și august 2019, părintele Vlăduț Roșu a fost bursier al Conferinței episcopilor romano-catolici din Germania (DBK) și al Institutului Ecumenic „Johann-Adam Möhler” din Paderborn, Germania.

Este membru al Society of Oriental Liturgy (SOL), o societate academică de renume internațional, înființată de faimosul liturgist Robert F. Taft.

Părintele Vlăduț Roșu este cunoscut pentru activitatea de promovare a muzicii psaltice prin intermediul canalului său de Youtube. El susține cursuri de muzică psaltică pentru copii și adulți la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din Capitală.

Sursa foto: Arhiva personală