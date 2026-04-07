Pr. George Grigoriță despre modelul de pocăință al femeii păcătoase: Eliberarea omului de modul egoist de a trăi

Părintele George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie din București și consilier patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod, a evidențiat, luni, modelul de pocăință al femeii păcătoase, care reprezintă „eliberarea omului de modul egoist de a trăi, pentru a-I oferi voluntar lui Dumnezeu ceea ce are el mai de preț”.

Predica a fost rostită în cadrul Deniei din Sfânta și Marea Miercuri la Catedrala Patriarhală, când Biserica face pomenirea femeii păcătoase care „a spălat cu lacrimi și mir picioarele Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Contrast între femeia păcătoasă și Iuda

Părintele consilier patriarhal a subliniat contrastul puternic dintre pocăința femeii și căderea lui Iuda, arătând că „bunătatea, smerenia și dărnicia femeii păcătoase contrastează plastic cu răutatea, viclenia și lăcomia lui Iuda”.

În acest sens, părintele George Grigoriță a arătat că cele două atitudini duc la rezultate opuse.

„Sărutarea picioarelor lui Iisus de către femeia păcătoasă constituie începutul mântuirii ei, în timp ce sărutul lui Iuda din Grădina Ghetsimani îl duce pe acesta spre pierderea sa veșnică”.

Lumina pocăinței și întunericul trădării

De asemenea, preotul profesor universitar a evidențiat diferența de preocupare dintre cei doi: femeia este „îngrijorată doar de păcatele sale, interesată de viața veșnică și lipsită de interes pentru cele materiale”, în timp ce Iuda este „preocupat doar de bani”.

Părintele a atras atenția asupra acestei orbiri sufletești: „Mândria, autosuficiența și arghirofilia l-au orbit total pe Iuda și el nu a mai fost capabil să vadă frumusețea actului de cinstire a Domnului”.

„Contrastul strident dintre lumina pocăinței, a smereniei și a dragostei milostive a femeii păcătoase și întunericul vicleniei, al trădării și al vânzării lui Iuda reprezintă, de fapt, această seară”.

Primul pas spre mântuire

Preotul a subliniat importanța modelului de pocăință al femeii păcătoase pentru mântuire, arătând că oricât de grav ar fi un păcat, acesta „nu constituie un impediment pentru relația cu Dumnezeu”.

„Atât timp cât omul face primul său pas spre mântuire prin pocăință sinceră, continuată apoi de cinstirea lui Dumnezeu și de faptele iubirii milostive față de semeni”, a adăugat părintele.

„Să-i adresăm smerit Domnului nostru Iisus Hristos rugăciunea noastră fierbinte de a ne întări în credință, ca măcar în aceste câteva zile care au mai rămas până la sărbătoarea Învierii Sale, să putem urma și noi modelul de pocăință al femeii păcătoase”, a îndemnat părintele George Grigoriță.

Deniile din Săptămâna Pătimirilor sunt oficiate la Catedrala Patriarhală de la ora 17:00 și sunt transmise live de Trinitas TV.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu