Asociația Glasul Vieții a părintelui Dan Damaschin va avea un punct de misiune permanentă

În vecinătatea Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din cartierul Țicău al Iașilor se construiește Centrul de Asistență Socială „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, viitoarea bază operațională a Asociației Glasul Vieții, fondată de părintele Dan Damaschin.

Anunțul a fost făcut de preotul misionar într-o postare pe Facebook, iar Basilica.ro i-a cerut detalii.

„Nu aveam un punct de lucru care să întrunească toate standardele activității noastre social-filantropice. De aceea, construim acest centru socio-misionar la umbra Bisericii Sfântului Ștefan din Țicău, unde vom avea și un depozit corespunzător pentru produsele pe care le oferim sub formă de ajutoare, vom avea o sală de activități și o sală de mese, pentru ca toate aceste mame care vin de departe să ne ceară ajutorul să primească și o masă caldă”, ne-a precizat părintele Dan Damaschin.

Biserica sprijină femeile

Proiectul include birouri de consiliere și apartamente care vor putea adăposti în regim de urgență mame și copii victime ale violenței domestice.

„Toată lumea reproșează Bisericii că nu face destul în zona aceasta a prevenirii violenței”, a adăugat părintele Dan Damaschin. „Vrem să arătăm că Biserica este cea mai «feministă» instituție, care sprijină și mamele, și copiii lor.”

„Mamele se apără și se încurajează prin fapte, nu prin vorbe și titluri de presă care nu rezolvă problema de fond, și anume: Cine dă de mâncare mamei? Cine adăpostește o mamă și un copil sărmani?”

Cum ajută Glasul Vieții mamele

Numeroase mame vin zilnic să ceară sprijin de la părintele Dan Damaschin și asociația lui. Ele participă la slujbă, primesc asistență religioasă și consiliere, se realizează o analiză a nevoilor și li se oferă ajutoare materiale – cel mai adesea în valoare de mii de lei.

Pachetele pe care le primesc sunt foarte consistente, constând în alimente neperisabile în perioada postului, iar în afara lui inclusiv din carne și lactate. Ulterior, un voluntar le duce cu mașina și cu bagajele în satele din care ele vin.

„Asociația se implică apoi și în rezolvarea celorlalte probleme pe care mamele ni le aduc la cunoștință: de natură medicală, rezidențială, referitoare la utilități, de natură familială și socială: violență, divorțuri și altele asemenea”, a explicat Părintele Dan Damaschin.

Pentru a ajuta, preotul a fondat și Clinica Socială Veronica, unde sunt furnizate servicii medicale, inclusiv pentru persoanele neasigurate care au trecut prin ancheta de nevoi a organizației.

Un acoperiș deasupra capului

Recent, Asociația Glasul Vieții a dăruit două case pentru două mame singure: Ionela și Delia. Organizația are deja în palmares 275 de case construite pentru familii cu mulți copii.

De Ziua Femeii, voluntarii asociației au distribuit mii de flori în maternități, centre comerciale și în alte locuri. Dar, „uneori, cea mai frumoasă floare pe care o poți dărui unei mame nu este o floare din grădină, ci un acoperiș deasupra capului pentru copiii ei”, a scris pe Facebook părintele Dan Damaschin.

Află de aici cum poți dona pentru Asociația Glasul Vieții.

Sursa foto: Facebook / Preot Dan Damaschin