Pr. Adrian Agachi a vorbit despre filantropia Bisericii: Dumnezeu este Cel Care împlinește această lucrare prin noi

Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit vineri, la emisiunea „DC Edu”, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews TV, despre programele educaționale și filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române.

„Dumnezeu este Cel Care împlinește această lucrare prin noi. Noi suntem doar servitorii, cei care încearcă să împrumute toate mijloacele posibile, astfel încât Dumnezeu să poată să ajungă la cât mai multe persoane care au această nevoie”, a spus Părintele Adrian Agachi.

Proiecte de zeci de milioane de euro

„În anul 2024, de exemplu, pentru toate aceste proiecte și programe desfășurate la nivelul întregii Bisericii Ortodoxe Române, s-a utilizat o sumă de peste 70 de milioane de euro.”

„Ne dorim, evident, ca și în anii următori, să reușim să ajungem la toate categoriile de persoane defavorizate și vulnerabile, aflate în diverse încercări”, a adăugat părintele consilier patriarhal.

El a amintit de programul „Alege Școala!” al Patriarhiei Române, prin care peste 30.000 de copii au fost readuși la școală prin eforturile parohiilor în decursul a câțiva ani.

„Avem, de asemenea, foarte multe programe dedicate persoanelor vârstnice, programe care sunt dedicate adolescenților prin catehizarea care se petrece în interiorul bisericilor, cabinete unde se oferă consult medical gratuit”, a precizat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Un centru care a va sprijini mii de copii

Părintele Adrian Agachi a amintit că în prezent se lucrează la construirea Centrului „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon, județul Ilfov.

„Sperăm ca peste 2-3 ani, în momentul în care vor fi realizate toate construcțiile necesare și proiectul va prinde contur din punct de vedere material să putem veni în ajutorul a peste 6.000 de copii care se află în situații de sărăcie”, a spus el.

„Deci, încercăm prin toate mijloacele posibile, nu doar prin rugăciune sau prin fapte bune ocazionale, ci prin programe dedicate, prin sectoarele social-filantropice, să ajungem la cât mai multe persoane care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române i-a îndemnat pe toți cei interesați să împlinească binele să se alăture programelor și proiectelor filantropice ale Bisericii.

Educația religioasă ne ajută să ne cunoaștem sufletul

Părintele consilier patriarhal a vorbit și despre rolul religioase în școli.

„Nu aș despărți niciodată educația religioasă de dobândirea a ceea ce aș numi al șaselea simț: bunul simț. Un om care încă din copilărie a fost educat și din punct de vedere religios, adică a fost învățat să se roage, a fost învățat să meargă la sfintele slujbe, la biserică, a învățat colindele, diverse rugăciuni și tropare sau imnuri frumoase din interiorul bisericii, din momentul respectiv pleacă în viață cu un mare plus”, a spus Părintele Adrian Agachi.

„Și se observă lucrul acesta în special la copiii care sunt împărtășiți de mici, care au învățat încă de mici ce înseamnă viața împreună cu Dumnezeu. Au foarte mult bun simț, respectă foarte frumos persoanele adulte. La școală aproape întotdeauna au note foarte bune, pentru că sunt silitori. Rar se întâmplă să intre în conflicte.”

„Câtă vreme nu ne cunoaștem credința, nu ne cunoaștem propriul suflet”, a adăugat părintele consilier patriarhal, subliniind că simpla informație nu poate înlocui formarea de oameni implicați în societate.

Convorbirea cu prof. univ. dr. Sorin Ivan a atins și numeroase alte aspecte duhovnicești legate de credință, știință și cultură.

Carte de vizită

Pr. Adrian Agachi este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București, masterand al Universității din Lampeter, Țara Galilor și doctor în teologie ortodoxă al Universității din Winchester.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu