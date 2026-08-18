Șapte grupuri corale și folclorice au cântat pricesne închinate Maicii Domnului la o parohie din Republica Moldova

Șapte grupuri corale și folclorice au participat duminică la Festivalul de Pricesne „Maica Domnului – Bucuria sufletului meu”, organizat la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Telița, Republica Moldova.

Întâlnirea a reunit grupuri din orașul Anenii Noi și din localitățile Telița, Todirești, Cobusca Nouă, Șerpeni și Speia. La festival au participat și Corala preoteselor din Protopopiatul Anenii Noi și un grup de copii ai Parohiei Telița.

Pr. Andrei Apetrei, consilier eparhial, a transmis mesajul Episcopului Veniamin al Basarabiei de Sud și a mulțumit clericilor, credincioșilor și grupurilor participante pentru implicare.

Maica Domnului, model de smerenie

Pr. Andrei Apetrei a vorbit despre cinstirea Maicii Domnului în perioada postului închinat Adormirii sale. El a amintit credința în care Fecioara Maria a fost crescută în familia Sfinților Ioachim și Ana și, mai târziu, la Templu.

Consilierul eparhial a vorbit și despre smerenia Maicii Domnului, arătată la Buna Vestire prin răspunsul dat Arhanghelului Gavriil: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”.

El a explicat apoi mijlocirea Maicii Domnului prin episodul nunții din Cana Galileii, unde Fecioara Maria le-a spus celor de față: „Faceți orice vă va spune”.

Sfântul Iraclie, ocrotitorul basarabenilor

Pr. Andrei Apetrei a amintit și despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, care a trecut la Domnul, în urmă cu 62 de ani. În timpul vieții, Sfântul Iraclie purta în procesiune primăvara și toamna icoana Maicii Domnului prin satele Basarabiei.

La final, grupurile participante au primit diplome, icoane cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și mai multe acatiste.

De asemenea, părintele Andrian Savciuc, parohul comunității din Telița, a mulțumit Episcopului Veniamin, clericilor, grupurilor participante și credincioșilor care au sprijinit organizarea întâlnirii.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud