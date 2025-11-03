Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale

Universitatea Politehnica din București va găzdui în data de 18 noiembrie o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale.

Invitații evenimentului sunt conf. Adrian Lemeni, absolvent al Politehnicii din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. ing. Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonator al Școlii Doctorale de Automatică și Calculatoare și al laboratorului PRECIS și prof. ing. Ștefan Trăușan-Matu, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Întâlnirea va avea loc de la ora 19:00, în Sala 001, Centrul PRECIS, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

„Naturalul vieții este gradual facilitat de digitalizare. Însă pe termen lung, artificialul creează spațiu pentru mai mult autentic sau îl acoperă?”, este întrebarea la care vor încerca să răspundă invitații.

Intrarea este liberă.

Foto credit: Pexels