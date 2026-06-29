Platforma Fiideajutor.ro sprijină o comunitate ieșeană la început de drum: Își doresc un nou clopot

Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a lansat o strângere de fonduri pentru achiziționarea unui clopot destinat unei comunități liturgice aflate la început de drum: Parohia „Sf. Arhid. Ștefan” din Valea Lupului – Uricani, județul Iași.

Comunitatea își desfășoară activitatea la intrarea în Iași, într-un paraclis provizoriu format din patru containere. Au un clopot mic, cu glas subțire, primit cu recunoștință, dar își propun să achiziționeze un clopot al cărui glas să străbată distanțe mai mari prin valea peste care este situat, pentru a chema oamenii la rugăciune.

Parohia își propune să comande clopotul la o turnătorie din Germania, planul fiind pentru un clopot din bronz de cea mai bună calitate, care va cântări 168 de kilograme și va avea diametrul de 63,2 centimetri.

Costul clopotului, al accesoriilor și al transportului va fi de aproximativ 51.600 de lei, ceea ce, raportat la greutatea lui, reprezintă aproximativ 300 lei / kilogram.

Printre inscripțiile latine care se regăsesc, încă din vechime, pe clopotele bisericilor se numără și: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, însemnând: „Pe vii îi chem, pe morți îi plâng, fulgerele frâng” – ceea ce include întregul înțeles teologic al clopotului.

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Mențiune: CLOPOT

Foto credit: Fiideajutor.ro