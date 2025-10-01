La 85 de ani de al martiriul protopopului Aurel Munteanu, a fost lansată o piesă de teatru radiofonic în memoria sa

Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș” a fost lansată duminică la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin, în memoria protoiereului Aurel Munteanu, martirizat în urmă cu 85 de ani. Prima audiție integrală va avea loc duminica viitoare, de la ora 20:30, pe frecvențele Radio Renașterea.

Evenimentul a fost moderat de părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan, inițiatorul și coordonatorul proiectului, care a subliniat importanța păstrării memoriei martirului de la Huedin.

O inițiativă nobilă

Arhid. Dan Văscu, directorul Radioului Renașterea, a transmis un mesaj de binecuvântare și felicitările Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

„Este o premieră și o inițiativă nobilă, pentru că păstrează memoria martirilor și creează o punte de continuitate între strămoși și contemporaneitate. În epoca imaginii, cuvântul rostit rămâne fundamental, el stârnește imaginația, iar teatrul audio are provocarea de a transmite emoție doar prin sunet”, a afirmat arhidiaconul Dan Văscu.

Autorul piesei, avocatul Pașcu Balaci din Oradea, și-a manifestat intenția de a alcătui o serie de piese dedicate eroilor martiri ai poporului român și s-a arătat bucuros că una dintre ele a fost transpusă radiofonic.

La prezentarea piesei de teatru au mai participat scriitorul George Roca, Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj și Părintele Florin Sâmpelean, cleric în Protopopiatul Huedin și artist liric la Opera Națională din Cluj-Napoca.

Distribuția piesei îi cuprinde pe: George Godja – în rolul protopopului Aurel Munteanu, Florin Sâmpelean – ofițerul anchetator, Alexandra Leșiu – preoteasa Lucreția, Cristiana Molnar – soția ofițerului, Andreas Silagiy, Călin Leonard Nițulescu și Iulian Sandu – acuzatorii, Zoltan Molnar – plutonierul Gheorghe Nicula, iar ca naratori, Andrei Sâmpelean și Zoltan Molnar.

Protopopul Aurel Munteanu

Aurel Munteanu s-a născut la 2 mai 1882, în Merghindeal, județul Sibiu. A urmat studii teologice la Sibiu și Blaj, fiind hirotonit preot în 1907, în parohia Valea Drăganului, județul Cluj.

În 1911 a fost ales secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, contribuind la Unirea Transilvaniei cu România.

În 1920–1923 a înființat Despărțământul ASTRA de la Huedin și, în februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin, cu o largă susținere din partea comunității. Activitatea sa a depășit cadrul strict religios, devenind un promotor al educației și al binelui social pentru românii din zonă.

Cea mai semnificativă realizare edilitară a părintelui a fost ctitorirea Catedralei „Moților” (Biserica Sfântul Nicolae) din Huedin, sfințită în 1934, simbol al unității și al credinței românești din Apuseni.

În 10 septembrie 1940, a fost ucis cu bestialitate de șovini maghiari adepți ai naționalismului horthyst.

