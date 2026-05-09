Peter Peterson, prohodit de un sobor condus de PS Varlaam Ploieșteanul: Sf. Euharistie l-a ținut mult în viață

Peter Peterson, generos promotor al artei sacre ortodoxe și susținător al bisericilor, a fost prohodit sâmbătă de un numeros sobor de clerici condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche din Capitală.

Ierarhului i-au fost alături în slujire clerici din Administrația Patriarhală, din Administrația eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor și de la numeroase biserici din Capitală.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis un mesaj de condoleanțe din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că domnul Peter Petersen „și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc, pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei, printr-o colecție muzeală care îi poartă numele”.

„Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creștine românești, a unui om care, deși era german la origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească Taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil o viață duhovnicească”, a mai subliniat Preafericirea Sa în mesajul transmis.

Sf. Euharistie îl ținea în viață

După citirea mesajului din partea Patriarhului României, părintele episcop vicar patriarhal, care l-a cunoscut personal pe dl. Peter Peterson, și-a exprimat admirația pentru modul în care acesta participa la Sfânta Liturghie și pentru bucuria care i se citea pe față după ce se împărtășea.

„După ce a început să se confrunte cu probleme de sănătate, avea convingerea că Sfânta Euharistie este cu adevărat, cum spune Mântuitorul, adevărata hrană care l-a ținut atât de multă vreme în viață”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„L-am întâlnit și la Patriarhie, la diferite momente solemne. Am fost prezent la sfințirea și inaugurarea acestei colecții muzeale și am văzut pasiunea extraordinară acestui om care s-a atașat atât de mult și a investit atât de mult în colecționarea, conservarea și protejarea atâtor obiecte liturgice aparținând spiritualității ortodoxe românești.”

„Fără îndoială, prezența atâtor preoți aici exprimă un sentiment de recunoștință pentru gesturile sau pentru actele de ctitorire, de donare de lucruri materiale, pentru susținerea lucrărilor pe care mulți dintre părinții împreună-slujitori le-au împlinit la parohiile pe care le păstoresc și față de care domnul Peter Peterson și familia Peterson s-au arătat a fi foarte generoși”, a mai menționat ierarhul.

Preasfinția Sa a încheiat cu o rugăciune finală pentru sufletul celui adormit și cu salutul „Hristos a-nviat!”

Trupul dlui Peter Peterson a fost depus pentru scurt timp și în spațiul muzeal din Palatul Patriarhiei, unde se păstrează în custodie obiectele de artă sacră din colecția sa.

Vineri seară, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, i-au citit stâlpii domnului Peter Peterson.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene