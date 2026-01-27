Mitropolitul Serafim a participat la întronizarea noului Arhiepiscop Romano-Catolic al Vienei

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a participat sâmbătă la ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl.

Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Sfântul Ștefan din capitala Austriei, în prezența a aproximativ 3.000 de persoane. Slujba de hirotonie și instalare în demnitatea de arhiepiscop a fost prezidată de Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Mitropolit emerit Romano-Catolic al Vienei.

Delegația Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a fost formată și din părintele vicar Nicolae Dura, părintele consilier Emanuel Nuțu și părintele protopop Ioan Moga.

Noul arhiepiscop romano-catolic a subliniat în predică importanța apropierii Bisericii de oameni, a dialogului sincer și a responsabilității pastorale într-o societate aflată într-o continuă schimbare, marcată de multiple provocări spirituale și sociale.

Arhiepiscopul Josef Grünwidl

Arhiepiscopul Josef Grünwidl s-a născut în 31 ianuarie 1963, în localitatea Hollabrunn din Austria Inferioară. A urmat studii de filozofie și teologie la Universitatea din Viena, precum și studii muzicale, specializându-se în orgă.

A fost hirotonit preot în anul 1988, iar de-a lungul timpului a slujit în mai multe parohii și a deținut funcții administrative importante în Arhiepiscopia Romano-Catolică de Viena, inclusiv cea de vicar episcopal și de președinte al Consiliului Prezbiteral.

După retragerea cardinalului Christoph Schönborn, în ianuarie 2025, Josef Grünwidl a fost numit administrator apostolic al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Viena, iar în 17 octombrie 2025 a fost desemnat arhiepiscop mitropolit de către Papa Leon al XIV-lea, decizie salutată de Mitropolitul Serafim.

