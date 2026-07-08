Peste 60 de copii din România și Ungaria au participat la Festivalul Internațional de Toacă de la Victoria

Peste 60 de copii din 14 județe ale României și din Ungaria au participat marți la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă, desfășurată la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din orașul Victoria, județul Brașov.

Participanții au fost primiți la Primăria Victoria, unde autoritățile locale au oferit o recepție în cinstea invitaților. Programul a continuat cu parada portului popular, în cadrul căreia copiii au prezentat costume tradiționale specifice zonelor din care provin.

Momentul central al festivalului l-a constituit concursul de toacă. La finalul competiției, fiecare participant a fost premiat de către organizatori.

Ajuns la cea de-a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Toacă de la Victoria este considerat cel mai vechi festival de acest fel din România.

Potrivit organizatorilor, de-a lungul celor peste două decenii de existență, evenimentul „a devenit un model pentru numeroase inițiative similare organizate ulterior în diferite zone ale țării, contribuind în mod semnificativ la păstrarea și promovarea tradiției bătutului toacei în rândul copiilor și tinerilor”.

Festivalul a fost organizat de Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din orașul Victoria, sub coordonarea părintelui paroh Daniel Smădu, cu sprijinul Primăriei Victoria și al voluntarilor implicați în desfășurarea manifestării.

Foto credit: Mitropolia Ardealului