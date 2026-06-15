Sprijin umanitar pentru comunitatea vulnerabilă din Gaza: Patriarhia Română, cu sprijinul MAE, donează 50.000 euro prin intermediul organizației Samaritan’s Purse

Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro, destinat atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități, aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din fâșia Gaza.

Proiectul, intitulat oficial „Gaza Christians Aid Package”, se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe.

Suma, pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale, va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii.

Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan’s Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală, pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuit în siguranță populației civile vulnerabile.

Proiectul de asistență umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe patru piloni principali de intervenție: asistență alimentară prin finanțarea pregătirii și distribuirii a aproximativ 2.400 de mese calde, asistență educațională prin achiziționarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite școlare pentru copii, asistență medicală prin asigurarea de medicamente esențiale pentru tratarea bolilor cronice și kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum și acces la apă potabilă prin achiziția și distribuirea a 10 rezervoare mari de apă.

Implementarea proiectului va respecta cu strictețe principiile umanitare internaționale de imparțialitate, non-discriminare, protecție și siguranță a beneficiarilor.

Prin acest demers, se reafirmă angajamentul constant de a contribui la eforturile globale de asistență umanitară și de a proteja comunitățile aflate în situații de risc major, menținând un dialog deschis și constructiv cu toți actorii internaționali implicați în stabilizarea regiunii.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Biroul de Presă al Ministerului Afacerilor Externe

Foto credit: Arhiva Basilica.ro