Lansare de carte la Viena: Lucrare despre românii importanți din istorie care au studiat și activat în oraș

Ambasada României în Austria a găzduit săptămâna trecută un eveniment cultural dedicat istoriei prezenței românești la Viena de-a lungul istoriei: a fost lansată a doua ediție a lucrării „Români de seamă de altădată din Viena, 1683-1918”, de pr. dr. Nicolae Dura, vicar pentru Austria al Arhiepiscopiei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și dr. Ioan Dorin Rus, istoric.

Au participat: Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului; Arhiepiscopul Major Claudiu al Bisericii Române Unite cu Roma – Greco-Catolică; Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Viena; Victoria Roșa, Ambasadoarea Republicii Moldova în Austria; arhim. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Radu Boț, decanul Facultății de Matematică a Universității din Viena.

În deschiderea manifestării, dr. Andrea Amza-András, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei României în Austria, a adresat un cuvânt de salut invitaților veniți din România și membrilor comunității românești din Viena.

Lansarea a oferit prilejul evocării românilor care au studiat, creat și activat la Viena în perioada 1683–1918. A fost subliniată importanța cultivării memoriei marilor români legați de Viena și a valorificării patrimoniului istoric românesc din Austria.

Au fost evidențiate rolul clericilor și al bisericilor în păstrarea identității naționale și spirituale a românilor din diaspora, precum și contribuția acestora la consolidarea comunităților românești din afara granițelor țării.

Programul a inclus un moment muzical susținut de soprana Andreea Paraschiv, acompaniată la pian de Mihaela Manea.

Volumul prezintă 460 de personalități române care au studiat sau activat la Viena: 119 juriști și oameni politici, 97 oameni de cultură, 82 slujitori ai Bisericii, 79 membri ai Academiei Române, 64 medici, 40 artiști, 30 generali și prim-miniștri ai României.

Citește aici un articol de Pr. Nicolae Dura despre românii din Imperiul Habsburgic și fondarea comunității ortodoxe române din Viena.

Foto credit: Facebook / Ambasada României la Viena