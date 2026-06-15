Lansare de carte la Viena: Lucrare despre românii importanți din istorie care au studiat și activat în oraș

Ambasada României în Austria a găzduit săptămâna trecută un eveniment cultural dedicat istoriei prezenței românești la Viena de-a lungul istoriei: a fost lansată a doua ediție a lucrării „Români de seamă de altădată din Viena, 1683-1918”, de pr. dr. Nicolae Dura, vicar pentru Austria al Arhiepiscopiei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și dr. Ioan Dorin Rus, istoric.

Au participat: Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului; Arhiepiscopul Major Claudiu al Bisericii Române Unite cu Roma – Greco-Catolică; Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Viena; Victoria Roșa, Ambasadoarea Republicii Moldova în Austria; arhim. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Radu Boț, decanul Facultății de Matematică a Universității din Viena.

În deschiderea manifestării, dr. Andrea Amza-András, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei României în Austria, a adresat un cuvânt de salut invitaților veniți din România și membrilor comunității românești din Viena.

Lansarea a oferit prilejul evocării românilor care au studiat, creat și activat la Viena în perioada 1683–1918. A fost subliniată importanța cultivării memoriei marilor români legați de Viena și a valorificării patrimoniului istoric românesc din Austria.

Au fost evidențiate rolul clericilor și al bisericilor în păstrarea identității naționale și spirituale a românilor din diaspora, precum și contribuția acestora la consolidarea comunităților românești din afara granițelor țării.

Programul a inclus un moment muzical susținut de soprana Andreea Paraschiv, acompaniată la pian de Mihaela Manea.

Volumul prezintă 460 de personalități române care au studiat sau activat la Viena: 119 juriști și oameni politici, 97 oameni de cultură, 82 slujitori ai Bisericii, 79 membri ai Academiei Române, 64 medici, 40 artiști, 30 generali și prim-miniștri ai României.

Citește aici un articol de Pr. Nicolae Dura despre românii din Imperiul Habsburgic și fondarea comunității ortodoxe române din Viena.

Foto credit: Facebook / Ambasada României la Viena

Știri recente

Sprijin umanitar pentru comunitatea vulnerabilă din Gaza: Patriarhia Română, cu sprijinul MAE, donează 50.000 euro prin intermediul organizației Samaritan’s Purse

Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro, destinat atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități, aflate într-o situație umanitară…