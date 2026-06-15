La Oradea a fost organizată o nouă ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Bihoreni

La Oradea a fost organizată sâmbătă o nouă ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Bihoreni. Evenimentul a reunit peste 350 de copii și tineri din cuprinsul eparhiei, alături de preoții și coordonatorii grupurilor catehetice din parohiile lor.

Manifestarea s-a desfășurat la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din municipiu și a debutat cu o slujbă de Te deum oficiată de Episcopul Sofronie al Oradiei. Ierarhul a explicat care este rolul tinerilor în viața Bisericii și importanța mărturisirii credinței în societatea contemporană.

„Întâlnirea noastră de astăzi se constituie într-un punct de plecare spre și mai multă misiune, spre și mai multă însuflețire în a vesti tuturor bucuria noastră creștină”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul i-a îndemnat pe tineri să fie promotori ai păcii și ai unității, atât prin rugăciune, cât și prin exemplul personal.

„Chemăm întreaga umanitate, prin umilele noastre rugăciuni și prin modestul exemplu personal al fiecăruia, dar și comunitar, la împăcare, la pace, la unitate, la echilibru, la frumusețe, la viețuire frumoasă după voia lui Dumnezeu”.

Eveniment al tinerilor

În cadrul evenimentului au fost premiați elevii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie și la Concursul Național Catehetic.

Părintele Florin Negruțiu, inspector școlar pentru disciplina Religie, a subliniat contribuția elevilor, a profesorilor și a părinților la aceste performanțe.

„I-am felicitat în cadru festiv pe elevi, pe părinții acestora și pe cadrele didactice care i-au însoțit, mulțumindu-le pentru lucrarea frumoasă pe care o desfășoară atât la nivelul unităților de învățământ, cât și în parteneriat cu comunitățile parohiale”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

La rândul său, părintele Laurențiu Florin Brîndaș, consilier pentru Cateheză și Activități cu Tineretul, a arătat că principalul obiectiv al manifestării este apropierea tinerilor de viața Bisericii și susținerea dezvoltării lor armonioase: „Biserica îi prețuiește și dorește să creeze contextele ideale pentru ca ei să-și poată pune în valoare darurile primite de la Dumnezeu”.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Bihoreni a fost organizată de Episcopia Oradiei, în colaborare cu instituții de învățământ și organizații implicate în activitatea educativă și pastorală dedicată tinerilor.

Foto credit: Episcopia Oradiei