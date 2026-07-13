Performanța unei echipe de robotică din Focșani a fost apreciată de Camera Reprezentanților din Texas

Performanța echipei de robotică AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Focșani la Campionatul Mondial de robotică a fost apreciată printr-o rezoluție oficială a Camerei Reprezentanților din Texas, Statele Unite ale Americii.

Echipa de robotică a anunțat vineri, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, că a primit felicitări oficiale din partea biroului reprezentantei Mihaela E. Pleșa, prima româncă-americană aleasă în forul legislativ al statului Texas.

Rezoluția consemnează că membrii echipei s-au remarcat prin ocuparea locului al patrulea la Campionatul FIRST Robotics, desfășurat la Houston în perioada 29 aprilie-2 mai, și evidențiază rezultatele remarcabile obținute de echipele din România la competiție.

Documentul amintește și implicarea echipei în proiecte educaționale și comunitare, precizând că AICitizens „a fost creat pentru a pregăti noile generații de inovatori pentru provocările tehnologice ale viitorului”.

Camera Reprezentanților din Texas a evidențiat că membrii AICitizens „și-au demonstrat talentul extraordinar și dedicarea pe scena internațională, iar amintirea acestei realizări îi va însoți pentru mulți ani de acum înainte”.

„Prin urmare, se hotărăște ca echipa de robotică AICitizens să fie felicitată pentru succesul obținut la Campionatul FIRST Robotics 2026 și ca tuturor celor asociați acestei echipe să le fie adresate cele mai sincere urări de succes în viitor”, se mai arată în documentul oficial.

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Foto credit: Facebook / AICitizens