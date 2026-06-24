Penitenciarul Vaslui a organizat un eveniment dedicat rolului credinței și familiei în reintegrarea foștilor deținuți

Penitenciarul Vaslui a găzduit, în perioada 21-22 iunie 2026, activitatea social-filantropică regională anuală „Coeziune socială și comuniune de credință”, organizată în colaborare cu Episcopia Hușilor, sub egida Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Patriarhiei Române. Tema principală a fost reintegrarea foștilor deținuți.

Au participat reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Episcopiei Hușilor, cadre universitare ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, preoți de penitenciar din regiunea Nord-Est, specialiști în reintegrare socială, precum și numeroși invitați din comunitatea locală.

Manifestările au debutat cu Sf. Liturghie, oficiată duminică de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Capela Penitenciarului Vaslui, urmată de sfințirea unei troițe construite în curtea penitenciarului.

Din sobor au făcut parte părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, părintele capelan Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, părinții protopopi din Episcopia Hușilor, părintele Ioan Petronel Agarici, capelanul Penitenciarului Vaslui, și preoți capelani din regiunea de nord-est a țării.

În cea de-a doua zi a proiectului, la Centrul Cultural Județean Vaslui, s-a desfășurat conferința cu tema „Familia creștină – spațiu al iubirii, iertării și reintegrării sociale”.

Comunicări științifice

Au susținut comunicări pr. lect. univ. dr. Cristian Alexandru Barnea, Prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, pr. conf. univ. dr. Emilian-Iustinian Roman, Director de Departament al aceleiași facultăți, precum și pr. Cristian Antonescu, reprezentant al Administrației Naționale a Penitenciarelor și coordonator al activității pastoral-misionare desfășurate de preoții de poliție penitenciară la nivel național.

„Noi nu ne substituim psihologilor, asistenților sociali, consilierilor, educatorilor, ci venim cu dimensiunea duhovnicească, bazată pe pocăință, iertare, conștientizare, responsabilizate. Noi trebuie să căutăm refacerea rupturii morale, afective, sociale și duhovnicești”, a spus pr. conf. univ. dr. Emilian-Iustinian Roman, conform Agerpres.

„Familia creștină are un rol esențial în procesul reintegrării sociale, mai ales în cazul persoanelor care au avut experiența detenției. Reintegrarea socială nu înseamnă revenirea persoanei în comunitate după executarea pedepsei, ci presupune refacerea legăturilor morale, afective și sociale care îi permit mai apoi să aibă o viață normală, echilibrată și demnă.”

Părintele Ioan Petronel Agarici, capelanul Penitenciarului Vaslui, a spus că reintegrarea foștilor deținuți nu este doar o misiune socială, ci și una profund umană. „Experiența ultimilor ani demonstrează că procesul reintegrării sociale nu poate fi realizat exclusiv prin măsuri administrative sau educative”, a spus el.

„Ele presupun implicarea întregii comunități, a familiei, a instituțiilor educaționale, a organizațiilor sociale și, nu în ultimul rând, a Bisericii, care oferă cadrul spiritual necesar redescoperirii valorilor morale și al asumării unei vieți responsabile.”

Directoarea Penitenciarului Vaslui, comisar-șef de poliție penitenciară Cristina Chirvasă, a menționat că în societatea actuală familia se confruntă cu numeroase provocări, de la presiuni economice și dependențe până la conflicte și individualism, factori care îi pot afecta funcționalitatea.

„Prin dialog, iubire, iertare și sprijin reciproc, familia poate depăși toate încercările și poate oferi stabilitate celor care fac parte din ea. Există situații în viață când oamenii greșesc, iau decizii greșite sau, pur și simplu, trec prin momente grele și prin perioade de suferință. În astfel de momente, iubirea adevărată nu abandonează, ci caută să înțeleagă, să sprijine și să ofere speranță”, a spus ea.

„Numeroase studii arată că persoanele private de libertate care mențin în mod constant legătura cu familia pe perioada detenției au șanse mai mici să recidiveze.”

Manifestări culturale

Participanții au vizitat o expoziție cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate și au audiat recitalul grupului vocal „Glasul Credinței”, format din persoane private de libertate, care a interpretat mai multe piese cu tematică religioasă și familială.

La final, a fost proiectat scurtmetrajul „7 ani și 9 luni”, realizat prin implicarea unor voluntari și a personalului Penitenciarului Vaslui. Filmul propune o reflecție profundă asupra responsabilității personale, a consecințelor propriilor alegeri și a necesității asumării acestora în procesul de schimbare și reintegrare socială.

Despre eveniment

Activitatea social-filantropică regională anuală „Coeziune socială și comuniune de credință” a evidențiat că reintegrarea socială reprezintă o responsabilitate comună, în care familia, Biserica și comunitatea au un rol esențial, transmit reprezentanții instituției.

Aceasta a constituit totodată o mărturie a faptului că apropierea de Dumnezeu, susținerea celor dragi și solidaritatea comunitară pot deveni repere autentice în procesul de reconstrucție a vieții persoanelor private de libertate.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română, cu scopul de a evidenția rolul familiei și al comunității ecleziale în susținerea procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Foto credit: Penitenciarul Vaslui