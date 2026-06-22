Episcopul Ignatie la Capela Penitenciarului Vaslui: Întâi să căutăm „să fim” și apoi „să posedăm”

„Întâi să căutăm să fim și apoi să posedăm, aceasta este prioritatea pe care o trasează Domnul”, a spus duminică Episcopul Ignatie al Hușilor la Capela Penitenciarului Vaslui.

Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a Duminicii a treia după Rusalii, care nu condamnă responsabilitatea față de cele materiale, ci atrage atenția asupra ordinii priorităților: „Hristos ne spune că viața noastră valorează mult mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Cu alte cuvinte, ni se spune să facem o departajare clară între a fi și a avea”.

„Este mai valoros, mai plin de substanță faptul de a căuta «să fii» decât «să posezi» ceva din lumea aceasta. De pildă, nu este suficient să avem un discurs foarte frumos despre corupție sau despre imoralitate, iar noi să fim corupți sau imorali. Esențial este mai întâi să avem viața noastră incoruptibilă și ireproșabilă din punct de vedere moral”, a afirmat ierarhul.

Acaparați de gânduri și interpretări

Episcopul Ignatie a arătat că una dintre cauzele stresului și neliniștii contemporane este interpretarea greșită a situațiilor și preocuparea excesivă pentru aspectele secundare ale vieții.

„Noi – și este un efort enorm la nivelul minții noastre – ne lăsăm acaparați de gânduri, de interpretări pe care le dăm unor situații cu care ne confruntăm și care nu au niciun corespondent clar cu realitatea. Anticipăm de multe ori frici, care nu se întâmplă – sunt doar anticipări fără niciun fel de rezultat și generează starea de anxietate, de neliniște”.

Făcând referire la învățătura Sfântului Paisie Aghioritul, Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat importanța unei vieți simple și a unei perspective corecte asupra existenței.

„Sfântul Paisie Aghioritul ne spune: simplificați-vă viața ca să înlăturați stresul. Se leagă foarte bine cu ce spune Hristos în Evanghelie: dacă ochiul nostru este curat, vedem lucrurile exact așa cum sunt, fără să le dăm conotațiile pe care acele lucruri nu le au de fapt, atunci și viața noastră va fi una liniștită, împăcată”.

„Astăzi, din nefericire, se pune un foarte mare accent și evaluăm oamenii în funcție de ceea ce au, iar nu în funcție de ceea ce sunt cu adevărat, de calitatea lor sufletească. Prioritatea despre care ne vorbește Domnul Hristos este calitatea sufletească – aceasta ar trebui să fie primordială și cea de care noi să ținem cont”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Colaborare instituțională

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Ignatie a sfințit troița din curtea Penitenciarului Vaslui, ridicată prin grija directorului instituției, comisar-șef de poliție penitenciară Cristina Chirvasă.

Directorul Penitenciarului Vaslui a evidențiat colaborarea dintre instituția pe care o conduce și Episcopia Hușilor.

„Ne bucurăm să avem o colaborare deosebită cu Biserica, respectiv cu Episcopia Huşilor, atât prin faptul că avem în unitate un slujitor, dar și prin celelalte activități sociale, filantropice și misionare pe care Episcopia Huşilor le derulează în Penitenciarul Vaslui”, a declarat pentru Trinitas TV comisar-șef de poliție penitenciară Cristina Chirvasă.

Ierarhul a oferit Capelei Penitenciarului mai multe cărți de cult apărute la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, iar persoanelor private de libertate le-a dăruit alimente și articole de îmbrăcăminte.

Foto credit: Episcopia Hușilor