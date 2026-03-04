Pelerinii români din Israel au ajuns în siguranță acasă: Dăm slavă lui Dumnezeu!

Pelerinii români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au ajuns cu bine acasă marți dimineață, a transmis însoțitorul grupului.

Părintele Valentin Chircu, care a însoțit grupul de pelerini, a relatat pentru Basilica.ro că momentele tensionate au început chiar în ultima zi planificată a pelerinajului: „În timp ce participam la Sfânta Liturghie la Așezământul Românesc de la Ierusalim, au început să sune sirenele de alertă și să se audă explozii afară”.

După încheierea slujbei, grupul de pelerini a fost sprijinit de părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

„Am fost recazați la Betleem, iar ziua următoare, în urma consultărilor dintre reprezentanții agențiilor de turism și grupurile de pelerini rămase în Israel, am luat decizia de a merge pe cale terestră în Egipt, ca de acolo să putem lua zboruri către țară”.

„Prin grija Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a pus la dispoziție un fond special pentru a exista certitudinea că toți pelerinii din grupul nostru să se întoarcă în siguranță acasă”, a subliniat preotul.

Drumul spre casă

Formalitățile la frontiera cu Egiptul au durat aproximativ cinci ore, întrucât numeroase grupuri încercau să părăsească Israelul. După intrarea în Egipt, pelerinii au continuat drumul către Cairo, însoțiți de reprezentanți ai Ambasadei României din Egipt și sprijiniți de autoritățile locale.

Părintele Valentin Chircu a transmis mulțumiri ierarhilor Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care au urmărit permanent situația grupului, precum și autorităților din țară pentru sprijinul acordat pentru ajungerea cu bine pe teritoriul României.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns cu bine și mulțumim tuturor celor care ne-au purtat în rugăciuni și s-au implicat cu tot ce s-a putut în aceste zile”.

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă în continuare sprijin material și duhovnicesc pelerinilor care încă se mai află în Israel, în contextul tensiunilor de securitate declanșate sâmbătă, 28 februarie.

Sursă foto: pr. Chircu Valentin