Pelerini români în Macedonia de Nord: Mitropolitul Teofan a fost primit de Mitropolitul de Strumica

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei se află în aceste zile într-un pelerinaj în Macedonia de Nord. Miercuri a fost primit de Mitropolitul Naum de Strumica și de Episcopul vicar Iacov de Stobi (Biserica Ortodoxă a Macedoniei de Nord), potrivit tiveropol.mk.

Înaltpreasfinția Sa este însoțit de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și de mai mulți monahi și monahii, printre care arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă și arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria.

Delegația din România a vizitat Mănăstirea „Sf. Leontie” din Vodoca și Mănăstirile „Acoperământul Maicii Domnului” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”.

Între obiectivele religioase care vor fi vizitate în aceste zile, se numără Catedrala „Sf. Clement” din Ohrida și alte mănăstire reprezentative pentru ortodoxia macedoneană.

La începutul săptămânii, Mitropolitul Teofan și grupul de pelerini au vizitat Catedrala Mitropolitană „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic, unde au fost întâmpinați de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului (Biserica Ortodoxă a Greciei).

