Mii de credincioși au participat la procesiunea dedicată Sfinții Împărați Constantin și Elena la Târgu Jiu

Mii de credincioși și sute de clerici au participat miercuri seară la procesiunea religioasă organizată la Târgu Jiu în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii spirituali ai municipiului.

Evenimentul a început cu slujba Vecerniei oficiată la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Participanții au pornit apoi în procesiune pe traseul tradițional, purtând icoane ale Sfinților Împărați, prapori, steaguri bisericești, făclii și candele aprinse.

Alături de cler și credincioși au participat tineri din cadrul ASCOR Târgu Jiu, membri ai Asociației ProVita Târgu Jiu, elevi ai Liceului Teologic din Târgu Jiu și reprezentanți ai autorităților locale. La buna desfășurare a evenimentului au contribuit efective ale Jandarmeriei și Poliției, iar fanfara militară a însoțit momentele solemne ale procesiunii.

Traseul a inclus trecerea prin apropierea Parcului Central „Constantin Brâncuși” și a sediului Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Un moment de rugăciune și reculegere a avut loc în zona pietonală din fața Bisericii „Sfinții Voievozi”, după care participanții s-au întors la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, punctul final al procesiunii.

Uniți în credință și respect

Pe parcursul manifestării au fost intonate cântări bisericești specifice perioadei liturgice de către Corul Liceului Teologic din Târgu Jiu și de către credincioșii prezenți.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a participat la manifestare și a transmis un mesaj participanților.

„Mii de târgujieni au fost din nou împreună, uniți în credință și respect, la procesiunea dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena”, a declarat edilul pentru presa locală.

Procesiunea este organizată anual de protoieriile Târgu Jiu Sud, Târgu Jiu Nord și Târgu Cărbunești, în colaborare cu autoritățile locale și instituțiile de ordine publică, fiind în cadrul Zilelor Municipiului Târgu Jiu.

Foto credit: Mitropolia Olteniei