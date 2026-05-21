PS Timotei Prahoveanul a vorbit în Germania despre Sf. Paisie și Cleopa de la Sihăstria: Candele nestinse

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit sâmbătă, la Parohia Hersbruck din Germania, despre Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria. „Au ars pentru Hristos asemenea unor candele nestinse”, a spus ierarhul.

Conferința a fost organizată la invitația Ierom. Arsenie Bejan, slujitorul parohiei, cu prilejul pelerinajului în Germania cu moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica și în contextul în care parohia i-a primit recent ca ocrotitori pe cuvioșii de la Sihăstria.

Candele nestinse

„M-am întrebat, atunci când am auzit pentru prima dată despre biserici din Europa sau din alte colțuri ale lumii care îi cinstesc pe acești cuvioși, cum a rânduit Dumnezeu o asemenea răspândire a evlaviei față de ei”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul la începutul prelegerii.

„Răspunsul a venit simplu și limpede, asemenea unui adevăr care se așază firesc în inimă. Este răspunsul iubirii lui Dumnezeu la smerenia, rugăciunea și dragostea acestor doi mari sihaștri, povățuitori de suflete și oameni ai cerului, care au ars pentru Hristos asemenea unor candele nestinse.”

„Răspunsul lui Dumnezeu nu întârzie niciodată când omul Îi oferă o inimă întreagă și o dăruire fără împărțire”, a subliniat ierarhul.

Daruri ale lui Dumnezeu pentru Biserică

Părintele episcop vicar a amintit că cei doi cuvioși au fost faruri călăuzitoare pentru credincioși în vremuri grele.

„Putem spune fără teamă că ei au fost daruri ale lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română și, în mod aparte, pentru monahismul românesc”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Astăzi, mulți caută duhovnici mari, oameni cu faimă și cuvânt puternic, însă puțini mai înțeleg că adevărata întâlnire cu un părinte duhovnicesc începe prin pocăința celui care vine la spovedanie.”

În acest sens, ierarhul a precizat că, în vremea celor doi cuvioși, credincioșii încă mai veneau să-și mărturisească păcatele cu inima zdrobită, iar Sfântul Paisie plângea împreună cu ei.

Delicatețe și profunzime duhovnicească

Preasfinția Sa a amintit și nume răsunătoare care s-au spovedit la Sf. Paisie de la Sihăstria: poetul Ioan Alexandru și viitorul Mitropolit Antonie Plămădeală.

„Toți cei care au stat în preajma lui au învățat de la el dragostea față de aproapele și delicatețea unei inimi care nu judecă, ci se roagă cu adevărat. Părintele Paisie dorea ca nimeni să nu piară și spunea adeseori că ar vrea să-i întâlnească pe toți la ușa raiului”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evocat și personalitatea Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria.

„Cuviosul Cleopa avea, la rândul său, un farmec aparte, o lumină care se revărsa prin cuvintele și prin prezența lui. Expresia lui atât de cunoscută — Mânca-v-ar raiul să vă mănânce! — nu era doar o vorbă plină de duioșie, ci o adevărată binecuvântare, o revărsare a dorului său ca fiecare om să ajungă în împărăția lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

„Deși nu a avut diplome universitare și nu a trecut prin marile școli academice ale vremii, cunoștea teologia în adâncul ei, prin experiență, rugăciune și viețuire, mai mult decât cei care dobândiseră înalte titluri efemere.”

Mărturisitori și rugători

Ierarhul a amintit că, în anii grei ai regimului comunist, când mulți se temeau chiar și să rostească numele lui Dumnezeu, Părintele Cleopa a avut un curaj mărturisitor impresionant, motiv pentru care a fost prigonit și nevoit să trăiască în pustietate, în munți.

Preasfinția Sa a mai spus că cei doi mari duhovnici ai Sihăstriei recent canonizați ne oferă și acum un exemplu care depășește măsura obișnuită a vieții noastre și a amintit că acordau o importanță covârșitoare spovedaniei și pomenirii numelor celor vii și adormiți.

„Pentru ei, pomelnicele nu erau simple foi cu nume scrise în grabă, ci chipuri purtate înaintea lui Dumnezeu în rugăciune”, a subliniat ierarhul.

Duminică, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Hersbruck. Ierarhul a condus delegația din Arhiepiscopia Bucureștilor care a însoțit în pelerinaj în Germania fragmente din moaștele Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și ale Sf. Ier. Calinic de la Cernica.

Aduse de la mănăstirea ilfoveană ai cărei ctitori și ocrotitori sunt cei doi sfinți, moaștele au ajuns la trei parohii în perioada 15-17 mai 2026. Din delegație a făcut parte și Arhim. Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Gabi Steinbinder