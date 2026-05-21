Vicariatul Ortodox Ucrainean are un nou cleric: Va sluji la Mănăstirea Rona de Sus

Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului l-a hirotonit duminică ieromonah pe ierodiaconul Veniamin Hanțic pe seama Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Rona de Sus, Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației.

Hirotonia a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite cu ocazia hramului Mănăstirii Văleni „Eroii Revoluției din 1989 / Înălțarea Domnului”.

Potrivit vicariatului, părintele Veniamin este originar din Poienile de sub Munte, Maramureș, fiind primul absolvent al Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației care primește Sfânta Taină a preoției. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

Părintele a fost hirotonit ierodiacon în anul 2022, de către Înaltpreafințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Suntem profund recunoscători Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preacuviosului Arhimandrit Arsenie Popa, Starețul Mănăstirii Sihăstria, pentru binecuvântările acordate în vederea materializării transferului Părintelui Veniamin în cadrul Vicariatului”, a transmis părintele vicar Marius N. Lauruc.

Până la hirotonia în ieromonah, părintele Veniamin a fost ierodiacon la Mănăstirea Sihăstria, unde a intrat ca monah în 2011.

