IPS Teofan, împreună cu 60 de pelerini din eparhie, a fost întâmpinat în Grecia de Mitropolitul Salonicului

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu 60 de pelerini din eparhie, a fost întâmpinat luni de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Întâlnirea a avut loc în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic, unde Mitropolitul Filoteu le-a adresat un cuvânt de bun venit, exprimându-și bucuria pentru vizita „fraților români de aceeași credință”.

Din grupul de pelerini au făcut parte și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, stareți și starețe ale mănăstirilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, precum și membri ai Administrației eparhiale.

Pelerinii s-au închinat la moaștele Sfântului Grigorie Palama și la sfintele icoane din catedrală, unde au intonat cântări pascale și troparul sfântului.

Personalitatea Sf. Grigorie Palama

În cadrul întâlnirii, Mitropolitul Tesalonicului a vorbit despre personalitatea Sfântului Grigorie Palama și despre bogata moștenire spirituală lăsată de acesta întregii lumi ortodoxe, prin scrierile sale teologice.

Totodată, a fost evocată participarea recentă a mitropolitului grec la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, precum și aducerea în România a cinstitului cap al Sfântului Grigorie Palama.

După vizita la catedrală, pelerinii români au vizitat în continuare mai multe biserici din centrul orașului Tesalonic, precum și catholiconul Mănăstirii „Sfânta Teodora”.

Foto credit: Mitropolia Tesalonicului