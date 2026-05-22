Moaștele Sf. Ioan Gură de Aur au fost aduse spre închinare la hramul Catedralei Episcopale din Vârșeț

Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia, și-a sărbătorit hramul joi de sărbătorea Înălțării Domnului. Cu acest prilej, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Cinstitul odor a ajuns în comunitatea românească din Banatul Sârbesc în seara zilei de miercuri.

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Siluan al Ungariei.

Preasfințitul Părinte Ieronim a evidențiat bucuria pe care o aduce sărbătoarea hramului comunitate: „Hramul Catedralei este cu adevărat o bucurie și a urbei în care se află Catedrala, dar și a întregii eparhii”.

„Am primit un mare dar, anume venirea maștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Sigur că o bucurie, atunci când este împărtășită și altora, devine și mai mare”, a declarat ierarhul pentru Trinitas TV.

Nădejde și unitate

La rândul său, Preasfințitul Părinte Siluan a evidențiat semnificația duhovnicească a sărbătorii Înălțării Domnului și nădejdea pe care aceasta o aduce oamenilor: „Acest praznic mare, împărătesc, frumos și luminat, al Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la Cer, ne aduce nouă tuturor multă bucurie și nădejde”.

„Nădejde pentru că, iată, nu suntem singuri aici pe pământ, ci Cel care ne-a făcut dintr-un începuturi și care S-a pogorât pe pământ și a luat trup din Sfânta Fecioară Maria, a pătimit și cu acest trup Se înalță la Cer pentru a ne pregăti tuturor locuri și a ne arăta unde sunt chemați toți oamenii”.

La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților române din Serbia. Ambasadorul României la Belgrad, Silvia Davidoiu, a remarcat caracterul de comuniune al sărbătorii: „Credința ne unește mai mult decât multe altele și efectiv aici, în Curtea Domnului, nu mai există etnie, există numai iubitori de Hristos”.

Programul liturgic s-a încheiat cu oficierea parastasului pentru eroii neamului și pentru ctitori.

Scurt istoric

Catedrala „Înălțarea Domnului” din Vârșeț a fost construită între anii 1911–1913, la inițiativa protopopului Traian Oprea și a avocatului Petru Zepeneag, prin contribuția mai multor instituții și credincioși din Banatul istoric.

Lăcașul de cult a fost proiectat de arhitectul Dimitrie Boitor în stil baroc-bizantin, după modelul Catedralei Ortodoxe din Sibiu, iar pictura interioară a fost realizată de Virgil Simionescu din Lugoj.

Catedrala a fost sfințită la sărbătoarea Înălțării Domnului, în anul 1913, de către Patriarhul Miron Cristea, pe atunci Episcop al Caransebeșului. Prin arhitectura și valoarea sa artistică, edificiul este considerat una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului Vârșeț.

