Pelerini prin Cetatea Bucureștilor: 250 de elevi au descoperit bisericile de patrimoniu din Capitală

250 de elevi de la Colegiul Economic „A.D. Xenopol” din Capitală au participat la cea de-a șasea ediție a proiectului „Pelerini prin Cetatea Bucureștilor”, inițiativă educativă a Arhiepiscopiei Bucureștilor care îmbină cultura, istoria și spiritualitatea.

Evenimentul a reunit 200 de elevi din clasele a X-a, în calitate de participanți, și aproximativ 50 de elevi din clasele a XI-a, care au avut rolul de ghizi, fiind împărțiți pe mai multe trasee tematice din centrul istoric al Capitalei.

Activitatea a fost concepută ca un demers educativ interdisciplinar, care îmbină elemente de cultură generală, istorie, religie și turism. Unul dintre trasee a început de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” Colțea și a continuat cu Biserica „Sfântul Gheorghe Nou”, Biserica „Sfântul Nicolae”, sau a Studenților și Mănăstirea Stavropoleos.

Experiența participanților

Elevii implicați în proiect au apreciat experiența, mai ales rolul de ghid.

„M-am emoționat un pic, dar sper că am făcut treaba bună și că au înțeles colegii mei mai mici ce le-am explicat. Este mult mai plăcut să fiu ghid decât să fiu vizitator”, a declarat unul dintre ghizi pentru Trinitas TV.

La rândul lor, participanții au subliniat utilitatea activității: „Pentru mine, acest proiect a fost unul foarte interesant. Mi s-a părut foarte util că am ieșit puțin din atmosfera școlară pe care o avem de zi cu zi și am vrut să descoperim lucruri noi în București”, a spus o elevă.

Tineri implicați

Profesoara Roxana Popa, de la Colegiul „A.D. Xenopol”, a evidențiat amploarea organizării: „Numărul de participanți pentru acest proiect a fost de 200 de pelerini și aproape 50 de ghizi, împărțiți pe 8 trasee. Au fost implicați foarte mulți profesori care au pregătit elevii pentru a putea fi ghizi pentru colegii lor”.

Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre tradiția proiectului: „Astăzi s-a desfășurat una dintre etapele proiectului și ne bucurăm să vedem că tinerii sunt implicați în astfel de activități prin care să-și cunoască orașul”.

Traseul tinerilor pelerini s-a încheiat la Palatul Patriarhiei, unde elevii au participat la un tur ghidat, iar la final s-au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, în Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Gabriel Negescu