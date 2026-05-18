Una dintre cele mai bine păstrate fresce din perioada ștefaniană, cea de la Bălinești, are nevoie de renovare

Mănăstirea Bălinești din județul Suceava cere sprijin pentru renovarea iconostasului și a frescei din pronaos.

„Catapeteasma din secolul al 18‑lea, o piesă de mare valoare artistică, necesită lucrări urgente de restaurare, iar pictura din Pronaos are nevoie de integrare cromatică pentru a-și recăpăta unitatea și frumusețea originară”, transmit Stavrofora Tecla Taslovan, stareța, și obștea, pe pagina de Facebook a așezământului monahal.

„Fiecare donație devine un gest de continuitate, o contribuție la păstrarea moștenirii lăsate de Logofătul Ioan Tăutu și la redarea chipului luminos al acestei biserici unice.”

Biserica ștefaniană din Bălinești

Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești este un monument medieval unicat și de mare valoare. Atât arhitectura cu influențe gotice, cât și pictura interioară s-au păstrat aproape intacte, constituind una dintre cele mai autentice mărturii despre arta din epoca Sf. Ștefan Cel Mare.

Biserica a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din 2015, iar în 2021 aici a fost restabilită viața monahală. Maica Stareță Tecla Taslovan a fost instalată în 17 iulie 2022.

În 2024 au fost recepționate lucrările de reconsolidare și reabilitare a acestui giuvaer de artă medievală românească. Lucrările au vizat zidurile și amenajarea exterioară, podul și acoperișul, pardoseala, precum și instalațiile electrice interioare și exterioare.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților