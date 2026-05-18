Săptămâna în imagini: 11 – 17 mai 2026

În dinamica socială, credința și tradiția ortodoxă păstrează frumusețea vieții, îmbogățind spiritual fiecare generație. Vă invităm să urmăriți articolul nostru în imagini din perioada 11 – 17 mai 2026.

Patriarhul Bulgariei a oficiat o slujbă de Te Deum pentru lucrătorii din domeniul sănătății la Catedrala Patriarhală Sfântul Alexandru Nevski din Sofia, 12 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Festivitatea de premiere la nivel eparhial a căștigătorilor Concursului Național Catehetic, Cluj-Napoca, 12 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Mii de credincioși au participat la ceremonia de întronizare a Patriarhului Shio al III-lea, marți, 12 mai 2026. Foto credit: Facebook / Patriarhia Georgiei
Doi copii sunt ridicați în brațe de tatăl lor pentru a privi ceremonia de întronizare a Patriarhului Shio al III-lea al Georgiei, 12 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Georgiei
Doi copii țin cârjele arhierești în timpul slujbei la Mănăstirea Putna. Foto credit: Mănăstirea Putna
„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” – Matei 11:28. Foto credit: Mircea Vlad
Un preot se deplasează cu trotineta electrică pe străzile Atenei. Foto credit: Instagram / lostathina
PS Teofil Trotușanul prezent la resfințirea Monumentului Eroilor din Odobești, 14 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Grup de copii în haine populare la sărbătoarea Sfântului Iacob Putneanul, la Mănăstirea Putna, 15 mai 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Vedere cu ansamblul arhiepiscopal din Roman. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
A fost montată turla primei biserici românești din Japonia. Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română din Japonia
Rugăciune la privegherea în cinstea Sfintei Blandina la Catedrala Mitropolitană din Iași, 16 mai 2026. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
PS Sofian Brașoveanul în pelerinaj în Sfântul Munte Athos, 16 mai 2026. Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul
O fată își îmbrățișează mama la Biserica „Buna Vestire” din localitatea Podirei, județul Bistrița-Năsăud, 17 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Curtea Parohiei din Săcel – Iza, județul Maramureș, plină de credincioși duminică, 17 mai 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Sf. Sava din Belgrad, 17 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
PS Timotei Sătmăreanul, alături de credincioși la Schitul Văleni, județul Maramureș, 17 mai 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Cinstirea moaștelor Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, 17 mai 2026. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
PS Sofian Brașoveanul a slujit la Schitul Prodromul din Sfântul Munte, 17 mai 2026. Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul
Slujba de sfințire a clopotelor noi de la Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Bacău, 17 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Marș de ziua sacralității familiei în Georgia,17 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Georgiei
Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, 17 mai 2026. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

