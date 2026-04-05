PS Timotei Prahoveanul a condus Pelerinajul de Florii de la Ploiești

Pelerinajul de Florii de la Ploiești a reunit sute de clerici și credincioși sâmbătă pe străzile municipiului.

Evenimentul a început cu Vecernia Floriilor, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Vechi din municipiu.

După sfințirea stâlpărilor, ierarhul, clericii și credincioșii au pornit în procesiune pe traseul Palatul Administrativ – Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” – Bulevardul Republicii – Biserica „Sfântul Vasile”.

„Slujba săvârșită într-un numeros sobor de slujitori, preoți de mir și monarhi arată bucuria Bisericii în astfel de zile, după cum o negrăită bucurie era și în zilele când Mântuitorul S-a suit în Ierusalimul pământesc pentru ultima dată înainte de jertfa Sa răscumpărătoare”, a declarat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul pentru Trinitas TV.

„O astfel de procesiune cu mulțimea slujitorilor Bisericii, dar și a credincioșilor, ne vorbește despre mărturisire, despre continuarea unei tradiții care vine cel puțin din veacul al III-lea, dacă nu chiar mai veche, după cum ne mărturisesc Eusebiu de Cezarea la începutul veacului al IV-lea și, vreo 40 de ani mai târziu, cunoscuta pelerină Egeria, care fiind la Ierusalim, participau la astfel de momente în Betania, pe Muntele Măslinilor, până în Ierusalim.”

„Noi îi cerem Mântuitorului Iisus Hristos să binecuvânteze toate locurile și orașul Ploiești, împreună cu întreg județul Prahova, de unde au venit din toate parohiile și mănăstirile pentru a-L lăuda pe Domnul, așa cum odinioară pruncii și cei care-L iubeau strigau: Osana, bine este cuvântat Cel Ce vine întru numele Domnului!” a mai declarat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pelerinajul de Florii de la Ploiești a devenit o tradiție încă din 2008.

Ediția din acest an a reunit și numeroși copii și tineri. „Dacă nu exista Hristos, nu cred că se întâmpla asta și nu exista atâta fericire și iubire”, a declarat o adolescentă pentru Trinitas TV. „Am întâlnit persoane noi, mi-am făcut prieteni mai mulți decât aveam și asta m-a făcut mai fericit”, a adăugat alt adolescent.

Pelerinajul s-a încheiat la Biserica „Sfântul Vasile” cu un concert de cântări religioase specifice Postului Mare interpretate de corul de copii al parohiei.

Foto credit: Facebook / Marius Adrian Gheorghe