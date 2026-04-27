Episcopul Iustin a sfințit paraclisul Chiliei „Întâmpinarea Domnului” din Sfântul Munte Athos

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a sfințit duminică paraclisul Chiliei „Întâmpinarea Domnului” a Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos.

La slujbă au participat clericii care îl însoțesc pe ierarh în pelerinajul din Sfântul Munte și monahii schitului.

„Motivul principal al pelerinajului nostru, al delegației Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, alcătuită din nouă persoane, este acela de a sfinți paraclisul Chiliei Întâmpinarea Domnului din ansamblu monahal al Schitului Lacu, care se află sub protia Mănăstirii Sfântul Pavel”, a explicat Episcopul Iustin, pentru Trinitas TV.

„În cea de-a treia duminică după praznicul Învierii Domnului, în zori, am început lucrarea de sfințire a bisericii, altarului și a picturii, făcând multă bucurie cuviosului părinte Eftimie, care este din zona Maramureșului, din localitatea Ieud, din Maramureșul Voievodal, și care a avut această dorință sfântă să îi sfințim ctitoria”.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Iustin a oferit Medalia omagială „Nicolae Steinhardt” Mănăstirii „Sfântul Pavel” din Muntele Athos, iar arhimandritului Partenie, starețul așezământului monahal, i-a oferit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”.

De asemenea, Chilia „Întâmpinarea Domnului” a primit Medalia omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop