Pe unde pot, românii din diaspora construiesc de la zero biserici ortodoxe, spune Protoiereul Germaniei de Nord

În nordul Germaniei, la Papenburg – Sögel, se află cea mai impu­nă­toare biserică ortodoxă maramureșeană din diaspora, scrie săptămânalul Formula As.

Între zidurile ei se adună duminica sute de credincioși orto­docși din cei șase mii de români stabiliți în zonă. Publicația i-a luat interviu parohului acestei comunități, Părintele Marius Gabriel Matei, care este și Protoiereul Germaniei de Nord.

„Nu este ușor de­loc, dar, pe cât de greu, pe atât este și de fru­mos”, spune preotul, care a fost distins recent, pentru activitatea sa, cu Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română.

„Spre deosebire de Ro­­mânia, aici tu tre­buie să te duci după fie­care cre­dincios, să în­cerci să îl aduci la Dum­­nezeu, să îi accepți capriciile și să-l faci să renunțe la odihna de duminică, la gră­tarul cu prietenii, la meciul de fotbal, la tot ce în­seam­nă lumesc, ca să țină a­proape de biserică, de credința strămoșească și de Dumnezeu.”

Clericul mai povestește cât de important este că acum comunitatea are propria biserică: „Chiar dacă am avut bucuria de a sluji vremelnic în bisericile catolice, ade­vărate cate­drale, liniștea specifică unei biserici ortodoxe nu am avut-o nicăieri.”

Întrebat despre dificultățile protopopiatului, parohul din Sögel spune: „Cea mai mare problemă o reprezintă faptul că nu suntem încadrați, din nici un punct de vedere, în sistemul social. Ne­având salariu, nu contribuim la siste­mul de pensii, la sistemul sa­ni­tar și așa mai departe”.

„Dacă nu am munci în afara bisericii ori nu ar avea doam­nele preotese un salariu foarte bun, nu am avea cum să sub­zis­tăm.”

Clericul parcurge între 2000 și 4000 de kilometri pe lună la volan pentru slujirea sa. Cei care vin la slujbă duminica au media de vârstă de 25-30 de ani.

„Ca preoți, ne dorim me­­reu să îi vedem aproape pe credincioși, ne dorim ca bise­ricile să fie cât mai pli­ne, dar, în același timp, te doa­­­re sufletul când vezi, prin­­­tre ti­neri, medici, notari, avocați, in­gineri, oameni pro­­­­fesio­niști, bine pregătiți, care ar putea duce, cu sigu­ranță, Ro­mânia mai sus”, spune Părintele Marius Gabriel Matei.

„Noi îi îndem­năm să nu-și vândă casele din țară, să nu se le­pe­­de de tot ce înseamnă pământul natal și, urmând cuvântul Înaltprea­sfin­ți­tului Părinte Mitropolit, chiar îi în­demnăm să se întoarcă.”

„S-a înmulțit numărul bisericilor ortodoxe și al preoților români din străinătate, proporțional cu numărul românilor ce pleacă din țară. Le rămâne țara mică și nu prea le mai e acasă, dar, pe unde pot, construiesc de la zero biserici ortodoxe”, adaugă Protopopul Germaniei de Nord.

Parohia Papenburg – Sögel din Emsland, Niedersachsen, are hramurile „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, „Sfântul Apostol Iacob – ruda Domnului” și „Sfântul Ierarh Nec­tarie”.

Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews