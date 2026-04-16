Momente memorabile într-o parohie mureșeană: Artista Paula Seling a interpretat cântări de Paști

Credincioșii care au participat duminică la A Doua Înviere în parohia mureșeană „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sâncraiu de Mureș au avut parte de momente speciale alături de Paula Seling, care a oferit comunității un recital de cântări religioase cu temă pascală.

După slujbă și recital, artista a socializat cu membrii parohiei și a ciocnit ouă roșii cu Părintele Paroh Ștefan-Gabriel Caraș.

Nu este prima dată când Paula Seling cântă la parohia din Sâncraiu de Mureș. Ea a mai susținut un recital de cântece religioase și în 2022.

Comunitatea prohială este cunoscută pentru evenimentele culturale și de tineret pe care le organizează periodic.

Foto credit: Ovidiu Lucian Rusu