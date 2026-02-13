Piese de patrimoniu din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, accesibile prin digitalizare

Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț este digitalizat în cadrul unui proiect pilot în județul Neamț, a anunțat șeful secției muzeale din cadrul instituției, arheologul Vasile Diaconu.

Potrivit Agerpres, proiectul este implementat cu ajutorul unei tehnologii avansate pentru scanarea 3D a obiectelor vechi de mii de ani, obținându-se în acest fel modele digitale ale pieselor.

În această etapă au fost alese piese de patrimoniu reprezentative pentru preistorie. Cele mai vechi provin din culturile Precucuteni și Cucuteni, iar selecția a inclus și obiecte din epoca bronzului și din epoca fierului.

Informații istorice prin intermediul QR-ului

Pentru a obține date cât mai diverse, au fost analizate atât vase ceramice pictate, cât și vase fără decor, alături de obiecte din piatră, os și corn, precum și artefacte din metal.

„Prin folosirea unui scanner RaptorX de la Creality, dar și prin realizarea unui set amplu de fotografii ale artefactelor arheologice, vom obține modele digitale de mare precizie, în care detaliile vor fi de ordin milimetric, astfel încât produsul obținut să fie util și publicului larg, dar și specialiștilor”.

„La final, vor fi generate și coduri QR pentru piesele scanate, astfel încât oricine dorește va putea accesa modelul tridimensional, dar și datele cele mai reprezentative despre obiect”, a declarat Matei Bosîncianu, coordonatorul echipei care se ocupă de proiect.

Pași spre UNESCO

Obținerea acestor modele digitale este considerat o etapă hotărâtoare spre deschiderea muzeelor pentru publicul consumator de tehnologie.

Digitalizarea unui segment al vestigiilor culturii Cucuteni este parte a procesului de realizare a candidaturii pentru includerea acestei civilizații în patrimoniul UNESCO.

„Am fost foarte încântați de propunerea echipei Vatrion de a iniția acest proiect la nivelul Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, conștienți fiind că la ora actuală trebuie să folosim pe deplin oportunitățile oferite de tehnologie”.

„Deocamdată suntem primii la nivelul județului Neamț care implementăm un astfel de proiect și printre puținele muzee din țară. Avem convingerea că prin demersul nostru vom genera mai mult interes pentru patrimoniul muzeului nemțean, dar vom avea și niște pârghii suplimentare pentru cercetarea bunurilor arheologice pe care le deținem”, a subliniat arheologul Vasile Diaconu.

Digitalizarea patrimoniului arheologic al muzeului din Târgu-Neamț va crește oportunitățile pentru tinerii care sunt interesați de oportunitățile mediului virtual, dar este și o modalitate de promovare a instituției și a colecțiilor acestuia.

Sursa foto: Arhiva Muzeu Cucuteni

