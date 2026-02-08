Patriarhul Teoctist și Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei omagiați la ședința clericilor din Protopopiatul Cahul

Clericii din cuprinsul Protopopiatului Cahul al Episcopiei Basarabiei de Sud s-au întrunit vineri în ședință ordinară lunară, prilej cu care i-au pomenit pe Patriarhul Teoctist și pe Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei.

Ziua a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie” și „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul.

În cadrul slujbei, clericii s-au rugat pentru Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (1986-2007), de la a cărui naștere s-au împlinit sâmbătă 111 ani, și pentru Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei, primul ierarh al Episcopiei Cetății Albe–Ismail, de la a cărui naștere s-au împlinit, tot sâmbătă, 151 de ani.

Evocarea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc

La ședință, preotul Andrei Apetrei, consilier eparhial, a prezentat un referat despre Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc.

Printre aspectele prezentate au fost evidențiate gândurile transmise de arhipăstor cu prilejul îndreptării calendarului, când spunea: „De acea în toamna aceasta Sf. Sinod a hotărât să îndrepte această greșeală și de aceea și Eu Arhipăstorul vostru vă aduc la cunoștință Calendarul îndreptat și vă vestesc că anul acesta sărbătoarea Cuvioasei maicei noastre Paraschiva să prăznuiește în ziua de 14 Octombrie stil nou. La această dată îi zicem și noi tot 14 Octombrie și de aici înainte toate celelalte sărbători merg după rândul lor fără să se schimbe nimic din obiceiul și moștenirea noastră strămoșească”.

La plecarea din eparhie, pentru a asuma noua demnitate de Mitropolit al Bucovinei, ierarhul le transmitea clericilor: „Căutați și păstrați legătura dragostei între voi și turma ce v-a fost încredințată. Fiți cu ochii deschiși la toate nevoile și necazurile credincioșilor și alinați-le durerile sufletului și ale trupului lor. Iertați-le zilnic greșalele, luminați-i cu lumina cunoștinței și încălziți-i cu focul dragostei de Dumnezeu și de aproapele. Fiți pentru ei păstorii cei buni și puneți-vă sufletul pentru oile voastre.”

Aspecte administrative

La ședință au fost discutate mai multe subiecte, printre care pregătirea pentru perioada Postului Mare și intensificarea programului liturgic, organizarea sinaxei clericilor din parohiile înfrățite din Episcopia Basarabiei de Sud și din Arhiepiscopia Iașilor, stadiul desfășurării Concursului Național Catehetic, precum și alte aspecte de ordin administrativ și pastoral.

