Spectacol dedicat femeii creștine la Bălți: PS Antonie a înmânat distincții celor care ajută femeile și familiile

Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți a organizat, în Duminica Femeilor Mironosițe, o nouă ediție a spectacolului anual dedicat femeii creștine.

Evenimentul, intitulat „Sărbătoarea inimilor smerite și iubitoare”, a avut loc la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Republica Moldova, și a fost moderat de Mihaela Apostol, directoarea Fundației „Anastasie Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Remus Fandarac, directorul Departamentului Pro-Vita al aceleiași eparhii.

Spectacolul a debutat cu o meditație despre rolul femeii în societate, familie și Biserică, susținută de Părinte Andrei Mocanu, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

În continuare, pe scenă au urcat talente de la instituțiile culturale și educaționale din municipiu, artiști cunoscuți din Bălți, dar și vedete ale cântecului popular românesc venite special de la București: Mioara Velicu și Elizabeta Turcu Juverdeanu.

În ultima parte a manifestării, au adresat mesaje de felicitare tuturor femeilor atât Liliana Lungu, președinta Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți, cât și Episcopul Antonie de Bălți.

Diplome și distincții

Preasfințitul Părinte Antonie le-a oferit tuturor celor care au evoluat pe scenă Diplome de Gratitudine și le-a mulțumit în mod deosebit celor două doamne ale cântecului popular românesc, Mioara Velicu și Elizabeta Turcu Juverdeanu.

Episcopul de Bălți le-a înmânat Ordinul „Crucea Bălțeană” – cea mai înaltă distincție din eparhie – Lilianei Lungu, Mihaelei Apostol și lui Remus Fandarac.

Cu acest prilej, Elena Neaga, primarul comunei Bălășești, a anunțat conferirea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Preasfințitului Părinte Antonie.

Spectacolul „Sărbătoarea inimilor smerite și iubitoare”, dedicat femeilor creștine, a ajuns anul acesta la a cincea ediție.

Duminica Mironosițelor este considerată sărbătoarea femeii creștine în Biserica Ortodoxă Română. Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română a celebrat pentru prima dată, în aceeași duminică, și Soborul Sfintelor Femei Românce, înscris de curând în Calendarul Ortodox.

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Foto credit: Episcopia de Bălți