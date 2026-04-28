Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Patriarhia Română avertizează asupra consecințelor sociale și morale negative ale jocurilor de noroc

Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare referitoare la amploarea și impactul crescând al fenomenului jocurilor de noroc în societatea românească, fenomen care afectează nu doar viața personală, ci și echilibrul familiilor și comunităților.

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Mironosițele au nădăjduit cele dintâi în înviere: 25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Copou din Iași

„Femeile mironosițe au fost cele dintâi care au nădăjduit în puterea lui Dumnezeu și în înviere, mergând la mormânt cu această sămânță de nădejde în sufletul lor”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, duminică la hramul Mănăstirii Copou, așezământ care a aniversat 25 de ani de la reactivare.

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O nouă biserică va fi construită în Zalău: Este semnul prezenței lui Dumnezeu și a viețuirii cuminți într-o societate

„Biserica este semnul prezenței lui Dumnezeu și a viețuirii cuminți într-o societate”, a spus PS Benedict la sfințirea pietrei de temelie pentru noua biserică din Zalău.

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Episcopul Iustin a sfințit paraclisul Chiliei „Întâmpinarea Domnului” din Sfântul Munte Athos

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a sfințit duminică paraclisul Chiliei „Întâmpinarea Domnului” a Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos.

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IPS Iosif a participat la un pelerinaj în sudul Franței dedicat Femeilor Mironosițe

Parohia Română „Duminica Femeilor Mironosițe” din Marignane, Franța, a organizat, în perioada 24–26 aprilie, un pelerinaj în sudul țării, la care a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

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