Un nou centru social va fi construit în Câmpulung Moldovenesc: Va fi pus sub ocrotirea Sfintei Elisabeta de la Pasărea

Un nou centru social de zi destinat persoanelor vârstnice și vulnerabile va fi construit în municipiul Câmpulung Moldovenesc din județul Suceava, fiind pus sub ocrotirea Sfintei Elisabeta de la Pasărea.

Lucrările au fost binecuvântate în data de 22 aprilie de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin oficierea slujbei de sfințire a locului și a temeliei pentru proiectul „Centru de zi de asistență și recuperare, împrejmuire și utilități”.

Preasfinția Sa a subliniat importanța colaborării dintre Biserică și comunitate: „Momentul solemn la care suntem părtași este un semn al lucrului bun făcut împreună. În hrisov au fost amintite doar câteva dintre persoanele – mireni și preoți – care au gândit, au lucrat, au sperat și ne-au adus până în această etapă”.

„Împreună-lucrarea lor se cere concretizată, dinamizată și replicată. Acesta este crezul nostru adânc: punerea împreună a duhului și a mâinilor, din partea Bisericii și a autorităților, atrage, cu prisosință, binecuvântarea lui Dumnezeu”, a subliniat Episcopul vicar.

Ajutor pentru peste 3.000 de persoane

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene, prin Programul „Incluziune și demnitate socială 2021–2027”, cu sprijinul protopopiatului, iar terenul pe care va fi construit centrul a fost oferit de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din municipiu.

Așezământul din Câmpulung Moldovenesc face parte dintr-un ansamblu de cinci centre similare dezvoltate în eparhie, alături de cele din Suceava, Fălticeni, Gura Humorului și Marginea, investiția totală depășind 7,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile accesate prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Aceste centre vor oferi servicii socio-medicale complexe, precum îngrijiri medicale de bază, terapii de recuperare, consiliere psihosocială și sprijin pentru familiile beneficiarilor, contribuind la menținerea a peste 3.000 de persoane vârstnice vulnerabile în comunitate.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților