Corul de copii și tineret al Patriarhiei Române a concertat la Ateneu

Corul de copii și tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române a susținut luni seară concertul „Vară, vară, primăvară” la Ateneul din Capitală.

Programul serii a cuprins lucrări semnate de compozitori precum Petre Ștefănescu, Constantin Arvinte, Irina Odăgescu și Gheorghe Danga.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Am deosebita onoare de a transmite binecuvântarea şi prețuirea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru doamna director-dirijor Luminița Guțanu, cât şi pentru toți membrii Corului de Copii şi Tineret Symbol – Jean Lupu al Patriarhiei Române”.

Preasfinția Sa i-a felicitat pe tinerii coriști pentru talentul și sensibilitatea lor prin care au transmis bucurie și frumusețe artistică.

„Aceşti copii şi tineri sunt semne de mare speranță pentru viitorul poporului român. Felicităm Corul Symbol al Patriarhiei Române, care are atât de multe voci îngerești şi ne rugăm Domnului Hristos să-i dăruiască ani mulţi şi binecuvântaţi”.

La finalul concertului, conf. Luminița Guțanu a mulțumit publicului pentru susținere, subliniind importanța unor astfel de momente pentru tinerii muzicieni.

Foto credit: Ziarul Lumina