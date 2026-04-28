Un concurs de creație artistică a adunat aproximativ 150 de elevi la Mănăstirea Partoș

Concursul de Creație Artistică „Viața Mântuitorului în imagini” a adunat sâmbătă peste 150 de elevi la Mănăstirea Partoș din Timiș.

Manifestarea, care a reunit elevi cu vârstele cuprinse între 6 și 19 ani, a debutat cu oficierea unui Te Deum, săvârșit de pr. Ionuț-Ciprian Boșca, protopopul Detei, și de pr. Marian Pîrvu, de la Parohia Zona Soarelui din Timișoara, alături de slujitorii mănăstirii.

Potrivit Mitropoliei Banatului, evenimentul și-a propus promovarea valorilor cultural-religioase, conștientizarea elevilor cu privire la importanța trăirii vieții spirituale prin expresie artistică, realizarea unui schimb de experiență între dascălii implicați în proiect, precum și consolidarea colaborării dintre școală și comunitate într-un cadru spiritual.

Concursul a fost organizat de Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Parohia Timișoara Zona Soarelui.

„Ideea a prins contur acum un an, din dorința de a ieși dincolo de granițele Școlii Gimnaziale nr. 30, unde acest concurs se desfășoară de 17 ani. Am simțit că este momentul. Timpurile pe care le trăim ne cer mai multă hrană duhovnicească, ne cheamă să ne primenim sufletele, să căutăm liniștea și ajutorul lui Dumnezeu. Iar un loc mai potrivit decât Mănăstirea Partoș nu putea fi”, a precizat prof. Mihaela Șora, directoarea școlii.

Ziua s-a încheiat cu jurizarea lucrărilor, completarea diplomelor și festivitatea de premiere.

Foto credit: Mitropolia Banatului